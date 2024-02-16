FT: крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender посвящены конфликту с Россией

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, Челленджер 2,  stock
Учения НАТО готовят к конфликту с Россией Фото:

Учения НАТО Steadfast Defender-2024, которые походят с февраля по май, посвящены подготовке к конфликту с Россией. Об этом рассказал глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«Учения были посвящены подготовке к конфликту с Россией», — сказал Бауэр, его слова передает британская газета Financial Times. Отмечается, что учения «Стойкий защитник» будут имитировать конфликт на востоке НАТО.

В сентябре 2023 года Бауэр заявил, что североатлантический альянс проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны. По словам Бауэра, более 40 тысяч человек примут участие в учениях в Германии, Польше и странах Балтии.

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Учения НАТО Steadfast Defender-2024, которые походят с февраля по май, посвящены подготовке к конфликту с Россией. Об этом рассказал глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. «Учения были посвящены подготовке к конфликту с Россией», — сказал Бауэр, его слова передает британская газета Financial Times. Отмечается, что учения «Стойкий защитник» будут имитировать конфликт на востоке НАТО. В сентябре 2023 года Бауэр заявил, что североатлантический альянс проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны. По словам Бауэра, более 40 тысяч человек примут участие в учениях в Германии, Польше и странах Балтии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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