В Госдуме заявили, что не против крашенных губ и нарощенных ногтей у мужчин

Депутат Хинштейн: мужчинам в РФ не будут запрещать красить губы

27 февраля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн сообщил, что суд учитывает все факторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В РФ не будут запрещать взрослым мужчинам красить губы и наращивать ногти. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, получить наказание за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признанное экстремистским и запрещено в РФ) применимо к демонстрации запрещенной символики, а не к внешнему облику. «Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации — это другая история», — заявил Хинштейн в беседе с «Газетой.Ru» . Однако он уточнил, что внешний вид может стать одной из причин, указывающей на принадлежность человека к экстремистской организации. Хинштейн отметил, что суд оценивает все факторы при вынесении решения о ЛГБТ-пропаганде. Депутат подчеркнул, что взрослые мужчины могут жить, как считают нужным, однако нужно помнить, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Однако ранее Хинштейн заявил, что претензии к ЛГБТ-демонстрациям могут возникнуть из-за образа человека в целом, а не только из-за радужных аксессуаров. Например, если у мужчины накрашены ногти или есть косметика на лице.

В РФ не будут запрещать взрослым мужчинам красить губы и наращивать ногти. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, получить наказание за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признанное экстремистским и запрещено в РФ) применимо к демонстрации запрещенной символики, а не к внешнему облику. «Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации — это другая история», — заявил Хинштейн в беседе с «Газетой.Ru». Однако он уточнил, что внешний вид может стать одной из причин, указывающей на принадлежность человека к экстремистской организации. Хинштейн отметил, что суд оценивает все факторы при вынесении решения о ЛГБТ-пропаганде. Депутат подчеркнул, что взрослые мужчины могут жить, как считают нужным, однако нужно помнить, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Однако ранее Хинштейн заявил, что претензии к ЛГБТ-демонстрациям могут возникнуть из-за образа человека в целом, а не только из-за радужных аксессуаров. Например, если у мужчины накрашены ногти или есть косметика на лице.