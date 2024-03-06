FT: Запад напуган масштабами российской разведки

06 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Уровень разведки РФ сейчас выше, чем во время холодной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень российской разведки сейчас выше, чем во время холодной войны. Это очень беспокоит западные спецслужбы, особенно после того, как произошла утечка записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, пишет Financial Times. «Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — сказал один из офицеров западной разведки изданию . Другой офицер отметил, что уровень разведки РФ «даже выше, чем во время холодной войны». По их мнению, российские службы могут проводить очень сложные операции, «которые с точки зрения разведки невероятно круты». Ранее URA.RU писало о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян слила разговор немецких военных, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. В России считают, что Германия готовится к войне. В Бундестаге уже потребовали отставки министра обороны Германии Бориса Писториуса. В МИД Венгрии призывают не допускать войны НАТО и РФ на фоне слитого разговора офицеров ФРГ.

Уровень российской разведки сейчас выше, чем во время холодной войны. Это очень беспокоит западные спецслужбы, особенно после того, как произошла утечка записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, пишет Financial Times. «Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — сказал один из офицеров западной разведки изданию. Другой офицер отметил, что уровень разведки РФ «даже выше, чем во время холодной войны». По их мнению, российские службы могут проводить очень сложные операции, «которые с точки зрения разведки невероятно круты». Ранее URA.RU писало о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян слила разговор немецких военных, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. В России считают, что Германия готовится к войне. В Бундестаге уже потребовали отставки министра обороны Германии Бориса Писториуса. В МИД Венгрии призывают не допускать войны НАТО и РФ на фоне слитого разговора офицеров ФРГ.