Путина позвали в Запорожскую область

12 марта 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что в Запорожье в Мелитополе хороший климат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил главу государства в Запорожскую область. При этом Путин отметил, что у Мелитополя есть перспективы стать хорошим городом. Приглашение прозвучало на встрече главы РФ с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Мелитополь может быть очень хорошим городом. Климат хороший, тепло», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, Лысов рассказал, что при первой поездке в Мелитополь его поразило присутствие в городе таких же русских людей, как и в России. На это глава РФ ответил, что у него есть чувство вины из-за того, что об этих людях в Мелитополе подзабыли, хотя они являются россиянами.

Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил главу государства в Запорожскую область. При этом Путин отметил, что у Мелитополя есть перспективы стать хорошим городом. Приглашение прозвучало на встрече главы РФ с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Мелитополь может быть очень хорошим городом. Климат хороший, тепло», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, Лысов рассказал, что при первой поездке в Мелитополь его поразило присутствие в городе таких же русских людей, как и в России. На это глава РФ ответил, что у него есть чувство вины из-за того, что об этих людях в Мелитополе подзабыли, хотя они являются россиянами.