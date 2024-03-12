Путина позвали в Запорожскую область

Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил главу государства в Запорожскую область. При этом Путин отметил, что у Мелитополя есть перспективы стать хорошим городом. Приглашение прозвучало на встрече главы РФ с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».
«Мелитополь может быть очень хорошим городом. Климат хороший, тепло», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Кроме того, Лысов рассказал, что при первой поездке в Мелитополь его поразило присутствие в городе таких же русских людей, как и в России. На это глава РФ ответил, что у него есть чувство вины из-за того, что об этих людях в Мелитополе подзабыли, хотя они являются россиянами.
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