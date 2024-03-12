Путина позвали в Запорожскую область

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Путин заявил, что в Запорожье в Мелитополе хороший климат Фото:

Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил главу государства в Запорожскую область. При этом Путин отметил, что у Мелитополя есть перспективы стать хорошим городом. Приглашение прозвучало на встрече главы РФ с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Мелитополь может быть очень хорошим городом. Климат хороший, тепло», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Кроме того, Лысов рассказал, что при первой поездке в Мелитополь его поразило присутствие в городе таких же русских людей, как и в России. На это глава РФ ответил, что у него есть чувство вины из-за того, что об этих людях в Мелитополе подзабыли, хотя они являются россиянами.

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Заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил главу государства в Запорожскую область. При этом Путин отметил, что у Мелитополя есть перспективы стать хорошим городом. Приглашение прозвучало на встрече главы РФ с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Мелитополь может быть очень хорошим городом. Климат хороший, тепло», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, Лысов рассказал, что при первой поездке в Мелитополь его поразило присутствие в городе таких же русских людей, как и в России. На это глава РФ ответил, что у него есть чувство вины из-за того, что об этих людях в Мелитополе подзабыли, хотя они являются россиянами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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