Shot: россиянку, похищенную мексиканцами, освободили

17 марта 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Мария Ригович была освобождена из плена, сообщил супруг девушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российская туристка Мария Ригович, похищенная 14 марта в Мексике, была освобождена в результате спецоперации, проведенной подразделением по борьбе с похищениями людей мексиканской Генпрокуратуры. Об этом написали в telegram-канале Shot. Супруг похищенной сообщил, что все ее вещи, включая телефон и паспорт, были забраны похитителями. «Сейчас Маша находится в полицейском участке, мне дали с нею поговорить. У нее ничего нет, кроме той одежды, что была на ней. Нет паспорта, нет телефона, нет банковских карт, нет денег. Сказали, что сейчас она в безопасности», — рассказал telegram-каналу супруг Марии Ригович. Она была освобождена в ходе специальной операции мексиканской Генпрокуратуры, проведенной подразделением по борьбе с похищениями людей. Ранее сообщалось, что вечером 14 марта 23-летняя Ригович была остановлена и похищена членами мексиканского картеля, пишет телеканал 360. Она путешествовала по Латинской Америке без мужа и находилась в компании мексиканской семьи, с которой познакомилась через каучсерфинг. Во время путешествия россиянку остановили члены картеля, потребовав оплату за «проезд по их земле», в то время как мексиканцев отпустили, передает VSE42.Ru. Мужа девушки потребовали заплатить 2,4 тысячи долларов в качестве выкупа супруги. Также сообщалось о пропаже 30 грузин, сообщает Общественное телевидение России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская туристка Мария Ригович, похищенная 14 марта в Мексике, была освобождена в результате спецоперации, проведенной подразделением по борьбе с похищениями людей мексиканской Генпрокуратуры. Об этом написали в telegram-канале Shot. Супруг похищенной сообщил, что все ее вещи, включая телефон и паспорт, были забраны похитителями. «Сейчас Маша находится в полицейском участке, мне дали с нею поговорить. У нее ничего нет, кроме той одежды, что была на ней. Нет паспорта, нет телефона, нет банковских карт, нет денег. Сказали, что сейчас она в безопасности», — рассказал telegram-каналу супруг Марии Ригович. Она была освобождена в ходе специальной операции мексиканской Генпрокуратуры, проведенной подразделением по борьбе с похищениями людей. Ранее сообщалось, что вечером 14 марта 23-летняя Ригович была остановлена и похищена членами мексиканского картеля, пишет телеканал 360. Она путешествовала по Латинской Америке без мужа и находилась в компании мексиканской семьи, с которой познакомилась через каучсерфинг. Во время путешествия россиянку остановили члены картеля, потребовав оплату за «проезд по их земле», в то время как мексиканцев отпустили, передает VSE42.Ru. Мужа девушки потребовали заплатить 2,4 тысячи долларов в качестве выкупа супруги. Также сообщалось о пропаже 30 грузин, сообщает Общественное телевидение России.