Песков прокомментировал смену правового статуса СВО

Вмешательство Запада в украинский конфликт сделало из спецоперации войну, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После вступления Запада в украинский конфликт, спецоперация превратилась для России в войну. Но никаких юридических изменений статуса СВО нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это СВО. По сути, после того как коллективный Запад вступил [в украинский конфликт], это превратилось в войну для нас. Юридических изменений нет, но де-факто для нас это превратилось в войну», — завил Песков. Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос журналистов во время конференц-колла.
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