Песков прокомментировал смену правового статуса СВО

Песков: вмешательство Запада в конфликт на Украине превратило СВО в войну
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Вмешательство Запада в украинский конфликт сделало из спецоперации войну, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После вступления Запада в украинский конфликт, спецоперация превратилась для России в войну. Но никаких юридических изменений статуса СВО нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это СВО. По сути, после того как коллективный Запад вступил [в украинский конфликт], это превратилось в войну для нас. Юридических изменений нет, но де-факто для нас это превратилось в войну», — завил Песков. Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос журналистов во время конференц-колла.

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После вступления Запада в украинский конфликт, спецоперация превратилась для России в войну. Но никаких юридических изменений статуса СВО нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это СВО. По сути, после того как коллективный Запад вступил [в украинский конфликт], это превратилось в войну для нас. Юридических изменений нет, но де-факто для нас это превратилось в войну», — завил Песков. Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос журналистов во время конференц-колла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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