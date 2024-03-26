112: в Москве задержали замруководителя ФТС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Елена Ягодкина является третьей женщиной в истории российских силовых структур, достигшая звания генерал-полковника Фото:

Замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина была задержана по подозрению в ряде коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин», — говорится в сообщении. По информации канала, задержание произошло сразу после заседания постоянной комиссии по взиманию и администрированию таможенных и других платежей, которую возглавляла Ягодкина. Источник РБК также подтвердил данные.

Подозреваемая считается одной из ключевых фигур в российской таможенной службе. Она — третья женщина в истории силовых структур РФ, достигшая звания генерал-полковника. В ее кабинете провели обыск перед допросом в Следственном комитете РФ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ. Ответ ожидается.

Ранее был задержан начальник финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василий Филатов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина была задержана по подозрению в ряде коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин», — говорится в сообщении. По информации канала, задержание произошло сразу после заседания постоянной комиссии по взиманию и администрированию таможенных и других платежей, которую возглавляла Ягодкина. Источник РБК также подтвердил данные. Подозреваемая считается одной из ключевых фигур в российской таможенной службе. Она — третья женщина в истории силовых структур РФ, достигшая звания генерал-полковника. В ее кабинете провели обыск перед допросом в Следственном комитете РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ. Ответ ожидается. Ранее был задержан начальник финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василий Филатов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...