112: в Москве задержали замруководителя ФТС

26 марта 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Елена Ягодкина является третьей женщиной в истории российских силовых структур, достигшая звания генерал-полковника Фото: Максим Константинов /ТАСС Замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина была задержана по подозрению в ряде коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин», — говорится в сообщении. По информации канала, задержание произошло сразу после заседания постоянной комиссии по взиманию и администрированию таможенных и других платежей, которую возглавляла Ягодкина. Источник РБК также подтвердил данные. Подозреваемая считается одной из ключевых фигур в российской таможенной службе. Она — третья женщина в истории силовых структур РФ, достигшая звания генерал-полковника. В ее кабинете провели обыск перед допросом в Следственном комитете РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ. Ответ ожидается. Ранее был задержан начальник финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василий Филатов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина была задержана по подозрению в ряде коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин», — говорится в сообщении. По информации канала, задержание произошло сразу после заседания постоянной комиссии по взиманию и администрированию таможенных и других платежей, которую возглавляла Ягодкина. Источник РБК также подтвердил данные. Подозреваемая считается одной из ключевых фигур в российской таможенной службе. Она — третья женщина в истории силовых структур РФ, достигшая звания генерал-полковника. В ее кабинете провели обыск перед допросом в Следственном комитете РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ. Ответ ожидается. Ранее был задержан начальник финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василий Филатов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.