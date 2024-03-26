112: в Москве задержали замруководителя ФТС

Замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина была задержана по подозрению в ряде коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин», — говорится в сообщении. По информации канала, задержание произошло сразу после заседания постоянной комиссии по взиманию и администрированию таможенных и других платежей, которую возглавляла Ягодкина. Источник РБК также подтвердил данные.
Подозреваемая считается одной из ключевых фигур в российской таможенной службе. Она — третья женщина в истории силовых структур РФ, достигшая звания генерал-полковника. В ее кабинете провели обыск перед допросом в Следственном комитете РФ.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ. Ответ ожидается.
Ранее был задержан начальник финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василий Филатов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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