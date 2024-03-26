Shaman направит все деньги с концерта на помощь пострадавшим в теракте

В Ессентуках состоялся первый после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. В соцсети он сообщил, что все средства, вырученные от мероприятия, будут направлены на помощь жертвам трагедии в Красногорске.
«Родные, только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в „Крокусе“» — заявил Shaman в своем telegram-канале.
Дронов ранее сообщал, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также исполнитель перевел 5 миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте 22 марта. Средства в поддержку пострадавшим отправили и другие исполнители — певец Сергей Жуков, певицы Ольга Бузова и Instasamka.
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В Ессентуках состоялся первый после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. В соцсети он сообщил, что все средства, вырученные от мероприятия, будут направлены на помощь жертвам трагедии в Красногорске. «Родные, только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в „Крокусе“» — заявил Shaman в своем telegram-канале. Дронов ранее сообщал, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также исполнитель перевел 5 миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте 22 марта. Средства в поддержку пострадавшим отправили и другие исполнители — певец Сергей Жуков, певицы Ольга Бузова и Instasamka.