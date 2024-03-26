26 марта 2024

Shaman направит все деньги с концерта на помощь пострадавшим в теракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург
Концерт исполнителя в городе Ессентуки стал первым после трагедии в Подмосковье Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Ессентуках состоялся первый после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. В соцсети он сообщил, что все средства, вырученные от мероприятия, будут направлены на помощь жертвам трагедии в Красногорске.

«Родные, только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в „Крокусе“» — заявил Shaman в своем telegram-канале.

Дронов ранее сообщал, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также исполнитель перевел 5 миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте 22 марта. Средства в поддержку пострадавшим отправили и другие исполнители — певец Сергей Жуков, певицы Ольга Бузова и Instasamka.

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В Ессентуках состоялся первый после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. В соцсети он сообщил, что все средства, вырученные от мероприятия, будут направлены на помощь жертвам трагедии в Красногорске. «Родные, только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в „Крокусе“» — заявил Shaman в своем telegram-канале. Дронов ранее сообщал, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также исполнитель перевел 5 миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте 22 марта. Средства в поддержку пострадавшим отправили и другие исполнители — певец Сергей Жуков, певицы Ольга Бузова и Instasamka.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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