Путин предложил создать в России отечественные игровые приставки

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о производстве отечественных] стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено решить вопрос создания отечественной операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям.
Перечень был составлен по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения поручения назначили до 15 июня.
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о производстве отечественных] стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено решить вопрос создания отечественной операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Перечень был составлен по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения поручения назначили до 15 июня.