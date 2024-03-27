Путин предложил создать в России отечественные игровые приставки

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин предложил производить отечественные игровые приставки Фото:

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о производстве отечественных] стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено решить вопрос создания отечественной операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

Перечень был составлен по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения поручения назначили до 15 июня.

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о производстве отечественных] стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено решить вопрос создания отечественной операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Перечень был составлен по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения поручения назначили до 15 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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