Общество Путин предложил создать в России отечественные игровые приставки 27 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 + Путин предложил производить отечественные игровые приставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о производстве отечественных] стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено решить вопрос создания отечественной операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Перечень был составлен по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения поручения назначили до 15 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о создании отечественных игровых консолей и приставок. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о производстве отечественных] стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено решить вопрос создания отечественной операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Перечень был составлен по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения поручения назначили до 15 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям