ФТС планирует ввести пошлину до 200% на вино из стран НАТО

03 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

На вино из НАТО будет введена пошлина до 200% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На вино из стран НАТО будет введена пошлина до 200%. Это планирует рассмотреть Федеральная таможенная служба (ФТС). Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «Будем рассматривать соответствующую инициативу [введение пошлин до 200%] в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию», — сообщила вице-премьер после завершения отчета правительства в Госдуме. Она отвечала на вопрос журналистов о том, какую позицию занимает кабмин в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО. Ранее на вино из стран НАТО предложили властям ввести пошлины в 200%. В Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) уверены, что нужно усилить защиту российского рынка, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Он отчитался о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его выступления вело URA.RU на сайте издания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вино из стран НАТО будет введена пошлина до 200%. Это планирует рассмотреть Федеральная таможенная служба (ФТС). Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «Будем рассматривать соответствующую инициативу [введение пошлин до 200%] в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию», — сообщила вице-премьер после завершения отчета правительства в Госдуме. Она отвечала на вопрос журналистов о том, какую позицию занимает кабмин в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО. Ранее на вино из стран НАТО предложили властям ввести пошлины в 200%. В Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) уверены, что нужно усилить защиту российского рынка, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Он отчитался о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его выступления вело URA.RU на сайте издания.