ФТС планирует ввести пошлину до 200% на вино из стран НАТО

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На вино из НАТО будет введена пошлина до 200% Фото:

На вино из стран НАТО будет введена пошлина до 200%. Это планирует рассмотреть Федеральная таможенная служба (ФТС). Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Будем рассматривать соответствующую инициативу [введение пошлин до 200%] в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию», — сообщила вице-премьер после завершения отчета правительства в Госдуме. Она отвечала на вопрос журналистов о том, какую позицию занимает кабмин в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО.

Ранее на вино из стран НАТО предложили властям ввести пошлины в 200%. В Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) уверены, что нужно усилить защиту российского рынка, передает «Национальная служба новостей».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Он отчитался о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его выступления вело URA.RU на сайте издания.

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На вино из стран НАТО будет введена пошлина до 200%. Это планирует рассмотреть Федеральная таможенная служба (ФТС). Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «Будем рассматривать соответствующую инициативу [введение пошлин до 200%] в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию», — сообщила вице-премьер после завершения отчета правительства в Госдуме. Она отвечала на вопрос журналистов о том, какую позицию занимает кабмин в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО. Ранее на вино из стран НАТО предложили властям ввести пошлины в 200%. В Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) уверены, что нужно усилить защиту российского рынка, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Он отчитался о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его выступления вело URA.RU на сайте издания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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