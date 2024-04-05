МО: силы ПВО сбили полсотни беспилотников в нескольких регионах России

05 апреля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Российские ПВО ликвидировали 53 украинских БПЛА, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы ПВО сбили 53 беспилотных летательных аппарата ВСУ в различных регионах России. Беспилотники были ликвидированы в Ростовской, Саратовской, Курской, Белгородской областях, а также над Краснодарским краем. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО РФ сбили 53 беспилотника ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что 44 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, по одному над Саратовской, Курской и Белгородской, а также шесть над территорией Кубани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы ПВО сбили 53 беспилотных летательных аппарата ВСУ в различных регионах России. Беспилотники были ликвидированы в Ростовской, Саратовской, Курской, Белгородской областях, а также над Краснодарским краем. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО РФ сбили 53 беспилотника ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что 44 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, по одному над Саратовской, Курской и Белгородской, а также шесть над территорией Кубани.