В Саратовской области ликвидировали БПЛА

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В Саратовской области ликвидировали беспилотник, заявил Роман Бусаргин Фото:
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В Энгельсе в Саратовской области ликвидирован беспилотник. Об этом рассказал глава области Роман Бусаргин.

«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям инфраструктуры при падении обломков беспилотника.

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В Энгельсе в Саратовской области ликвидирован беспилотник. Об этом рассказал глава области Роман Бусаргин. «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям инфраструктуры при падении обломков беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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