В Саратовской области ликвидировали БПЛА

В Энгельсе в Саратовской области ликвидирован беспилотник. Об этом рассказал глава области Роман Бусаргин.
«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям инфраструктуры при падении обломков беспилотника.
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В Энгельсе в Саратовской области ликвидирован беспилотник. Об этом рассказал глава области Роман Бусаргин. «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям инфраструктуры при падении обломков беспилотника.