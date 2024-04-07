Пожар в жилом доме в Татарстане, где взорвался газ, потушен

Пожар в двухэтажном доме в городе Нурлат Республики Татарстан локализован
Полностью потушен пожар в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», — заявлено в сообщении. Информацию об этом выложили в telegram-канале структуры. Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.
В двухэтажном доме в городе Нурлат республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, который вызвал возгорание. Предварительно, взорвался газовый баллон при установке натяжных потолков. Отмечается, что в доме зарегистрировано 22 жильца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.