Пожар в жилом доме в Татарстане, где взорвался газ, потушен

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
Пожар в двухэтажном доме в городе Нурлат Республики Татарстан локализован Фото:

Полностью потушен пожар в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС России.

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В жилом доме в Нурлате взорвался газовый баллон: главное о ЧП к этому часу

«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», — заявлено в сообщении. Информацию об этом выложили в telegram-канале структуры. Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.

В двухэтажном доме в городе Нурлат республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, который вызвал возгорание. Предварительно, взорвался газовый баллон при установке натяжных потолков. Отмечается, что в доме зарегистрировано 22 жильца.

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Полностью потушен пожар в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС России. «Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», — заявлено в сообщении. Информацию об этом выложили в telegram-канале структуры. Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали. В двухэтажном доме в городе Нурлат республики Татарстан вечером 6 апреля произошел взрыв, который вызвал возгорание. Предварительно, взорвался газовый баллон при установке натяжных потолков. Отмечается, что в доме зарегистрировано 22 жильца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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