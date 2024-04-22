Путин наградил Сергея Безрукова орденом за вклад в культуру

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Открытие мультимедийной выставки про разведчика Николая Кузнецова. Екатеринбург, безруков сергей
Сергей Безруков удостоен награды за большой вклад в отечественную культуру Фото:

Президент России Владимира Путин подписал указ о вручении российскому актеру театра и кино Сергею Безрукову ордена за «Заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

«Орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ — [наградить] Безрукова Сергея Витальевича», — отмечается в указе Путина. Актер удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры.

Ранее Путин отмечал других деятелей культуры. В частности актера театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев был удостоен ордена Александра Невского. Также президент РФ награждал актера Константина Хабенского орденом Почета.

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Президент России Владимира Путин подписал указ о вручении российскому актеру театра и кино Сергею Безрукову ордена за «Заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ — [наградить] Безрукова Сергея Витальевича», — отмечается в указе Путина. Актер удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры. Ранее Путин отмечал других деятелей культуры. В частности актера театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев был удостоен ордена Александра Невского. Также президент РФ награждал актера Константина Хабенского орденом Почета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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