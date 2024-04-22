Путин наградил Сергея Безрукова орденом за вклад в культуру

22 апреля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков удостоен награды за большой вклад в отечественную культуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимира Путин подписал указ о вручении российскому актеру театра и кино Сергею Безрукову ордена за «Заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ — [наградить] Безрукова Сергея Витальевича», — отмечается в указе Путина. Актер удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры. Ранее Путин отмечал других деятелей культуры. В частности актера театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев был удостоен ордена Александра Невского. Также президент РФ награждал актера Константина Хабенского орденом Почета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимира Путин подписал указ о вручении российскому актеру театра и кино Сергею Безрукову ордена за «Заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ — [наградить] Безрукова Сергея Витальевича», — отмечается в указе Путина. Актер удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры. Ранее Путин отмечал других деятелей культуры. В частности актера театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев был удостоен ордена Александра Невского. Также президент РФ награждал актера Константина Хабенского орденом Почета.