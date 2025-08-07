Путин и президент ОАЭ не захотели сразу расставаться после окончания встречи. Видео

Президенты России и ОАЭ долго и душевно прощались после переговоров в Кремле
Президенты России и ОАЭ долго и душевно прощались после переговоров в Кремле Фото:

Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ Аль Нахайян не сразу расстались после окончания переговоров в Кремле. Как сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, после завершения встречи они еще долго и душевно прощались.

«Видимо, беседа была приятной для обеих сторон, даже и расставаться не хочется», — написал Юнашев в своем telegram-канале. Там же он опубликовал видео с моментом прощания двух президентов. По его словам, Аль Нахайян уже сел в автомобиль, но затем вновь вышел, чтобы еще раз попрощаться с Владимиром Путиным.

Ранее URA.RU писало, что в ходе переговоров Путин подчеркнул приоритетность отношений с ОАЭ для России и отметил успешное развитие сотрудничества в инвестиционной и гуманитарной сферах. Президенты также обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке и взаимодействие на международных площадках, включая БРИКС и ЕАЭС.

