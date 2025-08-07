Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа, который хотел удалить со всех площадок

Игорь Рыбаков отказался от покупки альбома Гуфа «Город дорог»
Игорь Рыбаков отказался от покупки альбома Гуфа «Город дорог» Фото:

Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог». Он отметил, что договоренность с продюсером «Монолит Рекордс» Антоном Прониным расторгнута.

«Я закрываю историю с покупкой альбома „Город Дорог“. Сделка с Антоном Прониным разорвана», — написал Рыбаков в своем telegram-канале «Оперштаб Игорь Рыбаков».

Ранее бизнесмен планировал выкупить права на альбом, чтобы удалить его с музыкальных платформ. По его словам, такая музыка «романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ».

Сумму в размере одного миллиона долларов, предназначенную для сделки, Рыбаков направит на поддержку талантливых детей и их обучение в физико-математической школе. Бизнесмен отметил, что ранее предлагал Гуфу совместный проект, а теперь надеется, что права на альбом вернутся артисту.

