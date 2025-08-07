Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа, который хотел удалить со всех площадок

Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог». Он отметил, что договоренность с продюсером «Монолит Рекордс» Антоном Прониным расторгнута.
«Я закрываю историю с покупкой альбома „Город Дорог“. Сделка с Антоном Прониным разорвана», — написал Рыбаков в своем telegram-канале «Оперштаб Игорь Рыбаков».
Ранее бизнесмен планировал выкупить права на альбом, чтобы удалить его с музыкальных платформ. По его словам, такая музыка «романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ».
Сумму в размере одного миллиона долларов, предназначенную для сделки, Рыбаков направит на поддержку талантливых детей и их обучение в физико-математической школе. Бизнесмен отметил, что ранее предлагал Гуфу совместный проект, а теперь надеется, что права на альбом вернутся артисту.
