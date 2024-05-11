Пушилин раскрыл информацию о нахождении войск Франции на Украине

Пушилин: подтвержденных данных о воюющих на Донбассе французских войсках нет

11 мая 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Донбассе находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии, рассказал Денис Пушилин Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В данный момент нет подтвержденной информации о том, что французские солдаты участвуют в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Подтвержденной информации, что войска Франции уже воюют в Донбассе, нет», — сказал Пушилин РИА Новости. Он добавил, что сейчас там находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии. По словам Пушилина, украинские войска атакуют Горловку со стороны Дзержинска. ВС РФ стараются переместить их на достаточное расстояние. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал намерение отправить войска в зону спецоперации. Поздже бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что Франция якобы отправила в зону СВО военных из своего Иностранного легиона. Ранее Пушилин сообщил, что армия Украины использует дальнобойные ракеты для ударов по Донецку. По его словам, это произошло после освобождения населенных пунктов на донецком направлении. Он также отметил, что интенсивность обстрелов снизилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В данный момент нет подтвержденной информации о том, что французские солдаты участвуют в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Подтвержденной информации, что войска Франции уже воюют в Донбассе, нет», — сказал Пушилин РИА Новости. Он добавил, что сейчас там находятся наемные военные из США, Канады, Британии и Грузии. По словам Пушилина, украинские войска атакуют Горловку со стороны Дзержинска. ВС РФ стараются переместить их на достаточное расстояние. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал намерение отправить войска в зону спецоперации. Поздже бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что Франция якобы отправила в зону СВО военных из своего Иностранного легиона. Ранее Пушилин сообщил, что армия Украины использует дальнобойные ракеты для ударов по Донецку. По его словам, это произошло после освобождения населенных пунктов на донецком направлении. Он также отметил, что интенсивность обстрелов снизилась.