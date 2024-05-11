Происшествия Пушилин: ВСУ начали обстреливать Донецк дальнобойными ракетами 11 мая 2024 в 14:58 Размер текста - 17 + Армия Украины стала использовать дальнобойные ракеты для ударов по Донецку, отметил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины использует дальнобойные ракеты для ударов по Донецку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что это произошло после освобождения населенных пунктов на донецком направлении. «Для многих районов Донецка, <…> которые обстреливались просто артиллерией, сейчас у противника такой возможности нет. Но при этом у противника есть возможность использовать дальнобойное вооружение», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что интенсивность обстрелов снизилась. Ранее ВСУ обстреляли территорию перинатального центра в Донецке. Для этого использовались снаряды РСЗО HIMARS. Об ударах также сообщал глава Донецка Алексей Кулемзин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Армия Украины использует дальнобойные ракеты для ударов по Донецку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что это произошло после освобождения населенных пунктов на донецком направлении. «Для многих районов Донецка, <…> которые обстреливались просто артиллерией, сейчас у противника такой возможности нет. Но при этом у противника есть возможность использовать дальнобойное вооружение», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что интенсивность обстрелов снизилась. Ранее ВСУ обстреляли территорию перинатального центра в Донецке. Для этого использовались снаряды РСЗО HIMARS. Об ударах также сообщал глава Донецка Алексей Кулемзин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям