Инженеры госкорпорации «Ростех» изучили танк Abrams

12 мая 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams из зоны СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Чемезов. Техника была захвачена на Авдеевском направлении в ДНР. «Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос. Его слова передают РИА Новости. Речь идет о технике, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе наступления в ДНР. Ранее стало известно, что на выставку Минобороны на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эти образцы были захвачены ВС РФ при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении в Донбассе, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Чемезов. Техника была захвачена на Авдеевском направлении в ДНР. «Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос. Его слова передают РИА Новости. Речь идет о технике, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе наступления в ДНР. Ранее стало известно, что на выставку Минобороны на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эти образцы были захвачены ВС РФ при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении в Донбассе, напоминает RT.