Инженеры госкорпорации «Ростех» изучили танк Abrams

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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams из зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Чемезов. Техника была захвачена на Авдеевском направлении в ДНР.

«Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос. Его слова передают РИА Новости. Речь идет о технике, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе наступления в ДНР.

Ранее стало известно, что на выставку Минобороны на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эти образцы были захвачены ВС РФ при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении в Донбассе, напоминает RT.

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Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Чемезов. Техника была захвачена на Авдеевском направлении в ДНР. «Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос. Его слова передают РИА Новости. Речь идет о технике, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе наступления в ДНР. Ранее стало известно, что на выставку Минобороны на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эти образцы были захвачены ВС РФ при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении в Донбассе, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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