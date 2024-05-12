Инженеры госкорпорации «Ростех» изучили танк Abrams

Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Чемезов. Техника была захвачена на Авдеевском направлении в ДНР.
«Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос. Его слова передают РИА Новости. Речь идет о технике, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе наступления в ДНР.
Ранее стало известно, что на выставку Минобороны на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эти образцы были захвачены ВС РФ при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении в Донбассе, напоминает RT.
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