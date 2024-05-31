Аналитики сообщили о поднятии зарплат россиянам в большинстве компаний

Большинство российских работодателей повысили заработные платы своим сотрудникам в течение последнего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного SuperJob.
«За последний год 79% российских работодателей повысили зарплаты: 57% в течение последних шести месяцев, остальные 22% сделали это на отрезке от полугода до года назад», — говорится в исследовании, передает РБК. Кроме того, отмечается, что каждая десятая компания в России в последний раз увеличивала заработную плату год или два назад, а 4% опрошенных HR-менеджеров сообщили, что зарплаты в их компаниях не росли более двух лет.
Исследование также показало, что малый бизнес и компании в сферах ИТ и логистики были наиболее склонны к повышению зарплат в последнее время. В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге доля работодателей, увеличивших оплату труда, оказалась ниже, чем в среднем по стране. Наибольший рост зарплатных предложений наблюдался в ИТ-сфере, строительстве, HR и маркетинге.
Ранее из отчета ЦБ стало известно, что за первые три месяца 2024 года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% из-за дефицита кадров. В среднем в январе — марте работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысяч рублей. Самый значительный рост зарплат наблюдался в сферах транспорта, строительства и производства.
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