Главу Липецка сменит выпускник «школы мэров»

Мэра Липецка Евгению Уваркину может сменить на посту глава Лебедянского района и выпускник «школы мэров» Роман Ченцов. Об этом сообщил источник, близкий к правительству региона.
«Высокие шансы занять пост главы Липецка имеет 43-летний чиновник Роман Ченцов, который сейчас возглавляет администрацию Лебедянского района. Он выпускник программы муниципального кадрового резерва „школы мэров“ РАНХиГС», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой источник.
Ченцов не исключил своего участия в конкурсе на пост мэра. Однако документы на отбор кандидатов он пока не подал, отмечает издание, ссылаясь на его слова.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что глава областного центра Уваркина уходит с поста. Она готовится перейти на новую должность, передает RT.
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