Самолет Путина безопасен, РФ должна поддерживать боеготовность: о чем говорил Песков со СМИ

Песков: ядерные учения России и Белоруссии важны в условиях провокаций Европы

11 июня 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что сфера авиации в РФ является надежной и безопасной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ядерные учения России и Белоруссии важны в условиях провокационной политики Европы. Отечественна авиация — это надежная и безопасная техника, на которой совершает перелеты президент страны Владимир Путин. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Ядерные учения России и Белоруссии Песков заявил, что при условии провокаций со стороны Европы учения по нестратегическому ядерному оружию между РФ и Белоруссией являются нормальной практикой. Военным нужно изучать новые типы вооружения, если они появляются, чему и способствуют учения. Безопасность российской авиации На фоне гибели вице-президента Малави Саулоса Чилима в авиакатастрофе Песков сообщил, что отечественная авиация является безопасной и надежной. На ней передвигается Владимир Путин, и она проходит необходимое спецобслуживание. Предполагаемая отставка Макрона Реакция РФ на возможную отставку президента Франции Эммануэля Макрона поступит по факту завершения парламентских выборов в Париже. По словам Пескова, на данный момент партия Макрона набрала в два раза меньше голосов, чем на прошлых выборах. Это означает, что французам что-то не нравится в политической стратегии нынешнего лидера страны. Соглашение РФ и Ирана о сотрудничестве Работа над соглашением России и Ирана о сотрудничестве продолжается. Однако график может сдвигаться из-за подготовки к президентским выборам в Тегеране. Как заявил Дмитрий Песков, это связано с тем, что после выборов возможны кадровые перестановки. Считаются ли энергетические объекты Украины военной целью ВС РФ По словам Пескова, военные России вправе в некоторых случаях воспринимать энергообъекты на украинской территории в качестве потенциальных целей. Однако он добавил, что подобные вопросы остаются за ВС РФ. США изменили свою позицию по поставкам оружия на Украину США используют ультранационалистический батальон «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), которому поставляют оружие, чтобы подавить Россию. Песков добавил, что подобные действия подтверждают опасения российской стороны о распространении неонацистских идей в мировом контексте. Военные ВС РФ способны на героические поступки Песков отметил, что российские военные всегда были способны на героические поступки и сильны духом. Таким образом он ответил на вопрос о выводах после бомбардировки Белграда в 1999 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ядерные учения России и Белоруссии важны в условиях провокационной политики Европы. Отечественна авиация — это надежная и безопасная техника, на которой совершает перелеты президент страны Владимир Путин. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Песков заявил, что при условии провокаций со стороны Европы учения по нестратегическому ядерному оружию между РФ и Белоруссией являются нормальной практикой. Военным нужно изучать новые типы вооружения, если они появляются, чему и способствуют учения. На фоне гибели вице-президента Малави Саулоса Чилима в авиакатастрофе Песков сообщил, что отечественная авиация является безопасной и надежной. На ней передвигается Владимир Путин, и она проходит необходимое спецобслуживание. Реакция РФ на возможную отставку президента Франции Эммануэля Макрона поступит по факту завершения парламентских выборов в Париже. По словам Пескова, на данный момент партия Макрона набрала в два раза меньше голосов, чем на прошлых выборах. Это означает, что французам что-то не нравится в политической стратегии нынешнего лидера страны. Работа над соглашением России и Ирана о сотрудничестве продолжается. Однако график может сдвигаться из-за подготовки к президентским выборам в Тегеране. Как заявил Дмитрий Песков, это связано с тем, что после выборов возможны кадровые перестановки. По словам Пескова, военные России вправе в некоторых случаях воспринимать энергообъекты на украинской территории в качестве потенциальных целей. Однако он добавил, что подобные вопросы остаются за ВС РФ. США используют ультранационалистический батальон «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), которому поставляют оружие, чтобы подавить Россию. Песков добавил, что подобные действия подтверждают опасения российской стороны о распространении неонацистских идей в мировом контексте. Песков отметил, что российские военные всегда были способны на героические поступки и сильны духом. Таким образом он ответил на вопрос о выводах после бомбардировки Белграда в 1999 году.