Песков прокомментировал возможную отставку Макрона

Песков: результаты выборов говорят, что французам что-то не нравится в Макроне

11 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Партия Макрона (на фото) набрала в два раза меньше голосов по сравнению с прошлым голосованием, заявил Песков Фото: wikimedia.org В Кремле прокомментировали заявление Эммануэля Макрона о его возможной отставке с поста президента Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков подчеркнул, что Россия будет реагировать по факту завершения парламентских выборов во Франции. Выборы еще не состоялись. Да, партия Макрона набрала более, чем в два раза меньше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что французам что-то не нравится. Надо дождаться итогов, а потом анализировать», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле прокомментировали заявление Эммануэля Макрона о его возможной отставке с поста президента Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков подчеркнул, что Россия будет реагировать по факту завершения парламентских выборов во Франции. Выборы еще не состоялись. Да, партия Макрона набрала более, чем в два раза меньше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что французам что-то не нравится. Надо дождаться итогов, а потом анализировать», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.