Песков прокомментировал возможную отставку Макрона

Песков: результаты выборов говорят, что французам что-то не нравится в Макроне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Франции, макрон эммануэль
Партия Макрона (на фото) набрала в два раза меньше голосов по сравнению с прошлым голосованием, заявил Песков Фото:

В Кремле прокомментировали заявление Эммануэля Макрона о его возможной отставке с поста президента Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков подчеркнул, что Россия будет реагировать по факту завершения парламентских выборов во Франции.

Выборы еще не состоялись. Да, партия Макрона набрала более, чем в два раза меньше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что французам что-то не нравится. Надо дождаться итогов, а потом анализировать», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В Кремле прокомментировали заявление Эммануэля Макрона о его возможной отставке с поста президента Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков подчеркнул, что Россия будет реагировать по факту завершения парламентских выборов во Франции. Выборы еще не состоялись. Да, партия Макрона набрала более, чем в два раза меньше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что французам что-то не нравится. Надо дождаться итогов, а потом анализировать», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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