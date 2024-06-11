США ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию и используют для этого даже ультранационалистический батальон «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о снятии запрета на использование американских вооружений «Азовом».
«[К этому решению относимся] крайне негативно. Речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях. Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию. Используют Украину и украинский народ в качестве инструмента. Они готовы к заигрыванию с неонацистами. Это подтверждает наши опасения по поводу распространения неонацистских идей в мире», — отметил Песков.
Белый дом, спустя 8 лет, снял запрет на поставки вооружений запрещенному в России террористическому батальону «Азов». По данным СМИ, Госдеп провел проверку бригады и не выявил признаков «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов». Также не выявлено нарушений прав человека.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической и запрещенной в России организацией
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