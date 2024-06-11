Песков: США внезапно изменили свою позицию по вооружению для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле
В Кремле Фото:

США ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию и используют для этого даже ультранационалистический батальон «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о снятии запрета на использование американских вооружений «Азовом».

«[К этому решению относимся] крайне негативно. Речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях. Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию. Используют Украину и украинский народ в качестве инструмента. Они готовы к заигрыванию с неонацистами. Это подтверждает наши опасения по поводу распространения неонацистских идей в мире», — отметил Песков.

Белый дом, спустя 8 лет, снял запрет на поставки вооружений запрещенному в России террористическому батальону «Азов». По данным СМИ, Госдеп провел проверку бригады и не выявил признаков «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов». Также не выявлено нарушений прав человека.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической и запрещенной в России организацией

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию и используют для этого даже ультранационалистический батальон «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о снятии запрета на использование американских вооружений «Азовом». «[К этому решению относимся] крайне негативно. Речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях. Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию. Используют Украину и украинский народ в качестве инструмента. Они готовы к заигрыванию с неонацистами. Это подтверждает наши опасения по поводу распространения неонацистских идей в мире», — отметил Песков. Белый дом, спустя 8 лет, снял запрет на поставки вооружений запрещенному в России террористическому батальону «Азов». По данным СМИ, Госдеп провел проверку бригады и не выявил признаков «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов». Также не выявлено нарушений прав человека. *Нацбатальон «Азов» признан террористической и запрещенной в России организацией
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...