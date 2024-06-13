Мэрия Новосибирска извинилась за карту России без новых регионов и Крыма

13 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Мерия Новосибирска при поздравлении с Днем России не внесла на карту Республику Крым и новые регионы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Новосибирска извинилась перед жителями за публикацию некорректной карты России, не включающей в себя Республику Крым и новые регионы (Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую области). «Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили», — сообщил муниципалитет. Информацию об этом они разместили на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ». Произошедшая ошибка вызвала недовольство среди пользователей социальных сетей, которые указали на отсутствие на карте нескольких территорий. В ответ на это муниципалитет оперативно удалил некорректный пост и опубликовал исправленную версию. Этот инцидент напоминает о законе, принятом Госдумой в 2023 году. Согласно ему за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации устанавливается штраф до 1 миллиона рублей или арест до 15 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Новосибирска извинилась перед жителями за публикацию некорректной карты России, не включающей в себя Республику Крым и новые регионы (Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую области). «Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили», — сообщил муниципалитет. Информацию об этом они разместили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Произошедшая ошибка вызвала недовольство среди пользователей социальных сетей, которые указали на отсутствие на карте нескольких территорий. В ответ на это муниципалитет оперативно удалил некорректный пост и опубликовал исправленную версию. Этот инцидент напоминает о законе, принятом Госдумой в 2023 году. Согласно ему за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации устанавливается штраф до 1 миллиона рублей или арест до 15 суток.