Мэрия Новосибирска извинилась за карту России без новых регионов и Крыма

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Карта мира. Челябинск, крым, украина, турция, черное море, страны, геополитика, мировое устройство, границы, государства
Мерия Новосибирска при поздравлении с Днем России не внесла на карту Республику Крым и новые регионы Фото:

Мэрия Новосибирска извинилась перед жителями за публикацию некорректной карты России, не включающей в себя Республику Крым и новые регионы (Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую области).

«Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили», — сообщил муниципалитет. Информацию об этом они разместили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Произошедшая ошибка вызвала недовольство среди пользователей социальных сетей, которые указали на отсутствие на карте нескольких территорий. В ответ на это муниципалитет оперативно удалил некорректный пост и опубликовал исправленную версию.

Этот инцидент напоминает о законе, принятом Госдумой в 2023 году. Согласно ему за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации устанавливается штраф до 1 миллиона рублей или арест до 15 суток.

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Мэрия Новосибирска извинилась перед жителями за публикацию некорректной карты России, не включающей в себя Республику Крым и новые регионы (Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую области). «Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили», — сообщил муниципалитет. Информацию об этом они разместили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Произошедшая ошибка вызвала недовольство среди пользователей социальных сетей, которые указали на отсутствие на карте нескольких территорий. В ответ на это муниципалитет оперативно удалил некорректный пост и опубликовал исправленную версию. Этот инцидент напоминает о законе, принятом Госдумой в 2023 году. Согласно ему за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации устанавливается штраф до 1 миллиона рублей или арест до 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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