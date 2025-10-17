Турция возьмет обязательства по восстановлению инфраструктуры Украины

Турция готова взять на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры Украины, но первоочередной задачей является прекращение огня. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Мы готовы продолжить свои посреднические услуги, как это делали до сих пор. [Президент Турции Реджеп] Эрдоган считает вопрос приоритетным», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с германским коллегой в пятницу в Анкаре.
Кроме того, Фидан оценил планы президента США Дональда Трампа переговорить с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его мнению, это говорит о желании лидера США поближе узнать позиции сторон.
Ранее депутат Верховной Рады Нина Южанина говорила о том, что украинские власти из-за неэффективной работы и отсутствия опыта провалили проект по защите критической инфраструктуры страны. В публикации отмечается, что уровень готовности защитных сооружений против беспилотников составляет менее 75% от запланированных показателей, а фортификационные объекты противоракетной защиты возведены менее чем на 25%. Большая часть этих объектов остается недостроенной.
