Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow. Видео

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Российские военные детально изучают поставленные Украине ракеты Storm Shadow
Российские военные детально изучают поставленные Украине ракеты Storm Shadow Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские специалисты, которые изучают ракеты Storm Shadow, научились определять их модификации. Об этом рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.

«Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек», — сообщил инженер, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что за время изучения ракет специалисты научились с точностью определять их модификации. Главная цель исследования — это определить особенности работы блоков управления. Кадры внутреннего устройства Storm Shadow появились только в конце марта, передает 360.ru.

Ранее командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Семенов отметил, что Storm Shadow способны незаметно подлетать к объекту удара. Для этого они используют данные с американских спутников. Он также говорил, что работа российской системы ПВО стала беспрецедентной из-за постоянных поставок иностранного вооружения на Украину.

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Российские специалисты, которые изучают ракеты Storm Shadow, научились определять их модификации. Об этом рассказал инженер, специалист по работе с вооружением. «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек», — сообщил инженер, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что за время изучения ракет специалисты научились с точностью определять их модификации. Главная цель исследования — это определить особенности работы блоков управления. Кадры внутреннего устройства Storm Shadow появились только в конце марта, передает 360.ru. Ранее командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Семенов отметил, что Storm Shadow способны незаметно подлетать к объекту удара. Для этого они используют данные с американских спутников. Он также говорил, что работа российской системы ПВО стала беспрецедентной из-за постоянных поставок иностранного вооружения на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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