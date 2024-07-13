Российские специалисты, которые изучают ракеты Storm Shadow, научились определять их модификации. Об этом рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.
«Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек», — сообщил инженер, его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что за время изучения ракет специалисты научились с точностью определять их модификации. Главная цель исследования — это определить особенности работы блоков управления. Кадры внутреннего устройства Storm Shadow появились только в конце марта, передает 360.ru.
Ранее командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Семенов отметил, что Storm Shadow способны незаметно подлетать к объекту удара. Для этого они используют данные с американских спутников. Он также говорил, что работа российской системы ПВО стала беспрецедентной из-за постоянных поставок иностранного вооружения на Украину.
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