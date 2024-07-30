Галкин* обжаловал в Верховном суде РФ отказ исключить его из иноагентов

Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд России из-за отказа в исключении его из данного реестра. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича. Дата заседания не назначена», — сказал представитель суда, его слова передают РИА Новости.
В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Галкину в требовании исключить его из реестра иностранных агентов. Тогда представитель артиста Екатерины Зубань заявляла, что решение Минюста является необоснованным, так как критика в адрес госорганов «не является политической деятельностью», а Галкин «никогда не получал финансовой помощи от Украины".
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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