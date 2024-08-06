Жителей Приморского края призвали эвакуироваться из-за прорыва дамбы. В частности, эвакуационные мероприятия проводятся в микрорайоне Мясокомбинат в Дальнереченске, сообщает министерство по делам ГО и ЧС региона.
«Спасатели призывают к эвакуации жителей микрорайона Мясокомбината в Дальнереченске», — передает ТАСС информацию из министерства. Кроме того, наращивается группировка спасателей, которые будут работать на месте ЧП.
На регион две недели назад обрушились сильные ливни, 21 населенный пункт в семи муниципалитетах оказался отрезанным от транспортного сообщения. На 4 августа в Приморском крае был затоплен 261 приусадебный участок, передает A42.RU.
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