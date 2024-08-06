В Приморье жителей призвали к эвакуации из-за прорыва дамбы. Видео

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Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , дамба, укрепление, паводок, наводнение, потоп, разлив
В Приморье из-за прорыва дамбы наращивается группировка спасателей Фото:

Жителей Приморского края призвали эвакуироваться из-за прорыва дамбы. В частности, эвакуационные мероприятия проводятся в микрорайоне Мясокомбинат в Дальнереченске, сообщает министерство по делам ГО и ЧС региона.

«Спасатели призывают к эвакуации жителей микрорайона Мясокомбината в Дальнереченске», — передает ТАСС информацию из министерства. Кроме того, наращивается группировка спасателей, которые будут работать на месте ЧП.

На регион две недели назад обрушились сильные ливни, 21 населенный пункт в семи муниципалитетах оказался отрезанным от транспортного сообщения. На 4 августа в Приморском крае был затоплен 261 приусадебный участок, передает A42.RU.

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Жителей Приморского края призвали эвакуироваться из-за прорыва дамбы. В частности, эвакуационные мероприятия проводятся в микрорайоне Мясокомбинат в Дальнереченске, сообщает министерство по делам ГО и ЧС региона. «Спасатели призывают к эвакуации жителей микрорайона Мясокомбината в Дальнереченске», — передает ТАСС информацию из министерства. Кроме того, наращивается группировка спасателей, которые будут работать на месте ЧП. На регион две недели назад обрушились сильные ливни, 21 населенный пункт в семи муниципалитетах оказался отрезанным от транспортного сообщения. На 4 августа в Приморском крае был затоплен 261 приусадебный участок, передает A42.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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