AP: нападение на Курск поставит ВСУ под угрозу

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Нападение на Курск лишит ВСУ подкрепления на Донецком направлении
Нападение на Курск лишит ВСУ подкрепления на Донецком направлении Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Затяжное присутствие ВСУ в Курской области скажется на украинских подразделениях в Донецке. Об этом сообщило международное агентство AP News. По мнению агентства, украинские войска, пытающиеся закрепиться в российском регионе, сталкиваются с риском уязвимости своих линий снабжения.

«Вторжение в Россию может привести к истощению некоторых наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска в Донецке без жизненно важного подкрепления», — сообщили AP News. Агентство утверждает, что попытка обеспечить затяжное присутствие ВСУ в регионе скажется на линии снабжения украинских военных, так как она будет уязвима для огня ВС РФ.

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был введен режим КТО.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что операция по вторжению украинцев в регион была тщательно и заблаговременно спланирована. Он отметил, что главной задачей ВСУ стали: отвлечение ВС РФ с других участков фронта и перенос боевых действий непосредственно на территорию России.

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Затяжное присутствие ВСУ в Курской области скажется на украинских подразделениях в Донецке. Об этом сообщило международное агентство AP News. По мнению агентства, украинские войска, пытающиеся закрепиться в российском регионе, сталкиваются с риском уязвимости своих линий снабжения. «Вторжение в Россию может привести к истощению некоторых наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска в Донецке без жизненно важного подкрепления», — сообщили AP News. Агентство утверждает, что попытка обеспечить затяжное присутствие ВСУ в регионе скажется на линии снабжения украинских военных, так как она будет уязвима для огня ВС РФ. ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был введен режим КТО. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что операция по вторжению украинцев в регион была тщательно и заблаговременно спланирована. Он отметил, что главной задачей ВСУ стали: отвлечение ВС РФ с других участков фронта и перенос боевых действий непосредственно на территорию России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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