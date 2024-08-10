AP: нападение на Курск поставит ВСУ под угрозу

Затяжное присутствие ВСУ в Курской области скажется на украинских подразделениях в Донецке. Об этом сообщило международное агентство AP News. По мнению агентства, украинские войска, пытающиеся закрепиться в российском регионе, сталкиваются с риском уязвимости своих линий снабжения.
«Вторжение в Россию может привести к истощению некоторых наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска в Донецке без жизненно важного подкрепления», — сообщили AP News. Агентство утверждает, что попытка обеспечить затяжное присутствие ВСУ в регионе скажется на линии снабжения украинских военных, так как она будет уязвима для огня ВС РФ.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был введен режим КТО.
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что операция по вторжению украинцев в регион была тщательно и заблаговременно спланирована. Он отметил, что главной задачей ВСУ стали: отвлечение ВС РФ с других участков фронта и перенос боевых действий непосредственно на территорию России.
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