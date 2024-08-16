В Курской области российский военный поджег БМП-1 Вооруженных сил Украины, который оставили без присмотра. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Солдат обнаружил оставленную без присмотра БМП-1 украинских вооруженных сил. Воспользовавшись отсутствием противника, он подъехал к БМП на ВАЗе и поджег боевую машину пехоты, используя бензин из канистры.
Ранее сообщалось, что в Курской области российские военные нейтрализовали подразделение ВСУ, принадлежащее к 80-й отдельной ударно-штурмовой бригаде. Сообщается, что данному подразделению были даны приказы командования об открытии огня по мирным жителям в случае их сопротивления.
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В Курской области российский военный поджег БМП-1 Вооруженных сил Украины, который оставили без присмотра. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Солдат обнаружил оставленную без присмотра БМП-1 украинских вооруженных сил. Воспользовавшись отсутствием противника, он подъехал к БМП на ВАЗе и поджег боевую машину пехоты, используя бензин из канистры. Ранее сообщалось, что в Курской области российские военные нейтрализовали подразделение ВСУ, принадлежащее к 80-й отдельной ударно-штурмовой бригаде. Сообщается, что данному подразделению были даны приказы командования об открытии огня по мирным жителям в случае их сопротивления.