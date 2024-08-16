Российский боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага. Видео

16 августа 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Российский боец заметил заглохшую БМП-1 в одном из приграничных районов Курской области и сжег ее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российский военный поджег БМП-1 Вооруженных сил Украины, который оставили без присмотра. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!», — написал Смирнов в своем telegram-канале . Солдат обнаружил оставленную без присмотра БМП-1 украинских вооруженных сил. Воспользовавшись отсутствием противника, он подъехал к БМП на ВАЗе и поджег боевую машину пехоты, используя бензин из канистры. Ранее сообщалось, что в Курской области российские военные нейтрализовали подразделение ВСУ, принадлежащее к 80-й отдельной ударно-штурмовой бригаде. Сообщается, что данному подразделению были даны приказы командования об открытии огня по мирным жителям в случае их сопротивления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области российский военный поджег БМП-1 Вооруженных сил Украины, который оставили без присмотра. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Солдат обнаружил оставленную без присмотра БМП-1 украинских вооруженных сил. Воспользовавшись отсутствием противника, он подъехал к БМП на ВАЗе и поджег боевую машину пехоты, используя бензин из канистры. Ранее сообщалось, что в Курской области российские военные нейтрализовали подразделение ВСУ, принадлежащее к 80-й отдельной ударно-штурмовой бригаде. Сообщается, что данному подразделению были даны приказы командования об открытии огня по мирным жителям в случае их сопротивления.