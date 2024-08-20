Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 2000 своих бойцов

20 августа 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

За сутки ВСУ потеряли 2005 человек в зоне СВО Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев за сутки потерял свыше 2000 солдат ВСУ. Такие данные приводит Минобороны РФ. «Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек», — отмечает военное ведомство. Сообщение опубликовано в Telegram. Накануне только в Курской области ВСУ потеряли свыше 300 человек, отмечали в министерстве. Чуть более, чем за неделю украинские силы лишились свыше 3000 бойцов. Российские военные ежедневно отражают украинские атаки на территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев за сутки потерял свыше 2000 солдат ВСУ. Такие данные приводит Минобороны РФ. «Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек», — отмечает военное ведомство. Сообщение опубликовано в Telegram. Накануне только в Курской области ВСУ потеряли свыше 300 человек, отмечали в министерстве. Чуть более, чем за неделю украинские силы лишились свыше 3000 бойцов. Российские военные ежедневно отражают украинские атаки на территории РФ.