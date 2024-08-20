Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 2000 своих бойцов

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За сутки ВСУ потеряли 2005 человек в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев за сутки потерял свыше 2000 солдат ВСУ. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек», — отмечает военное ведомство. Сообщение опубликовано в Telegram.

Накануне только в Курской области ВСУ потеряли свыше 300 человек, отмечали в министерстве. Чуть более, чем за неделю украинские силы лишились свыше 3000 бойцов. Российские военные ежедневно отражают украинские атаки на территории РФ.

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Киев за сутки потерял свыше 2000 солдат ВСУ. Такие данные приводит Минобороны РФ. «Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек», — отмечает военное ведомство. Сообщение опубликовано в Telegram. Накануне только в Курской области ВСУ потеряли свыше 300 человек, отмечали в министерстве. Чуть более, чем за неделю украинские силы лишились свыше 3000 бойцов. Российские военные ежедневно отражают украинские атаки на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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