За сутки ВСУ потеряли 2005 человек в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев за сутки потерял свыше 2000 солдат ВСУ. Такие данные приводит Минобороны РФ.
«Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек», — отмечает военное ведомство. Сообщение опубликовано в Telegram.
Накануне только в Курской области ВСУ потеряли свыше 300 человек, отмечали в министерстве. Чуть более, чем за неделю украинские силы лишились свыше 3000 бойцов. Российские военные ежедневно отражают украинские атаки на территории РФ.
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