Врач раскрыла, кому ни в коем случае нельзя употреблять семена чиа для похудения

Людям с заболеваниями ЖКТ следует осторожно употреблять семена чиа
© Служба новостей «URA.RU»
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У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на семена чиа
У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на семена чиа Фото:

Людям с желудочно-кишечными заболеваниями следует с осторожностью употреблять семена чиа из-за высокого содержания клетчатки. Об этом рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Джефферис.

«Людям с желудочно-кишечными расстройствами, такими как воспалительные заболевания кишечника или синдром раздраженного кишечника, следует соблюдать осторожность в употреблении чиа из-за высокого содержания клетчатки в этих семенах», — передает слова Джефферис издание Galway Advertiser. Она также посоветовала избегать семян чиа людям с аллергией и принимающим лекарства для регулирования давления или уровня сахара.

Семена чиа с высоким содержанием омега-3 и куркума могут помочь сбросить вес. Индийские СМИ сообщали, что напиток из замоченных семян чиа и куркумы улучшает контроль уровня инсулина, стабилизирует сахар в крови, снижает аппетит и предотвращает переедание.

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Людям с желудочно-кишечными заболеваниями следует с осторожностью употреблять семена чиа из-за высокого содержания клетчатки. Об этом рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Джефферис. «Людям с желудочно-кишечными расстройствами, такими как воспалительные заболевания кишечника или синдром раздраженного кишечника, следует соблюдать осторожность в употреблении чиа из-за высокого содержания клетчатки в этих семенах», — передает слова Джефферис издание Galway Advertiser. Она также посоветовала избегать семян чиа людям с аллергией и принимающим лекарства для регулирования давления или уровня сахара. Семена чиа с высоким содержанием омега-3 и куркума могут помочь сбросить вес. Индийские СМИ сообщали, что напиток из замоченных семян чиа и куркумы улучшает контроль уровня инсулина, стабилизирует сахар в крови, снижает аппетит и предотвращает переедание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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