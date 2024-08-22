Врач раскрыла, кому ни в коем случае нельзя употреблять семена чиа для похудения

Людям с желудочно-кишечными заболеваниями следует с осторожностью употреблять семена чиа из-за высокого содержания клетчатки. Об этом рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Джефферис.
«Людям с желудочно-кишечными расстройствами, такими как воспалительные заболевания кишечника или синдром раздраженного кишечника, следует соблюдать осторожность в употреблении чиа из-за высокого содержания клетчатки в этих семенах», — передает слова Джефферис издание Galway Advertiser. Она также посоветовала избегать семян чиа людям с аллергией и принимающим лекарства для регулирования давления или уровня сахара.
Семена чиа с высоким содержанием омега-3 и куркума могут помочь сбросить вес. Индийские СМИ сообщали, что напиток из замоченных семян чиа и куркумы улучшает контроль уровня инсулина, стабилизирует сахар в крови, снижает аппетит и предотвращает переедание.
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