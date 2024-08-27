Военный эксперт Никулин: ВСУ могут применить химоружие при неудачах на поле боя

27 августа 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

ВСУ может использовать химоружие при поражении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Украина может начать использовать химическое оружие при поражении ВСУ на фронте. Об этом заявил политолог Игорь Никулин. По его словам, из-за неудач на поле боя, Киев готовится к новым провокациям, и, в том числе, не побоится нарушить международные правовые нормы. «Украина, похоже, всерьез готовится к химической войне. То есть, проигрывая на поле боя, она идет на применение конвенциального оружия. Таких случаев уже было десятки зафиксировано, еще начиная с 2022-го года. Украина может начать использовать химическое оружие при поражении ВСУ на фронте», — заявил Никулин в интервью Пятому каналу. Новость по теме ВСУ готовятся к атаке химическими боеприпасами: главные заявления Минобороны Ранее Минобороны России сообщало о том, что в одном из украинским схронов российские бойцы нашли смесь на основе нитрата таллия. По словам Игоря Никулина, эта смесь критически опасна для человека. В результате отравления веществом, может развиться алопеция (выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению). Кроме того, смесь на основе нитрата таллия поражает желудочно-кишечный тракт, а так же периферическую и центральную нервные системы. Ранее в в постпредстве РФ сообщали, что химическое оружие для ВСУ передает США. Согласно словам дипломатов, Вашингтон остается главным поставщиком опасных веществ на Украину. Там также отметили, что, вопреки словам Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в Соединенных Штатах до сих пор сохранились мощности для создания значительных объемов ядовитых веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина может начать использовать химическое оружие при поражении ВСУ на фронте. Об этом заявил политолог Игорь Никулин. По его словам, из-за неудач на поле боя, Киев готовится к новым провокациям, и, в том числе, не побоится нарушить международные правовые нормы. «Украина, похоже, всерьез готовится к химической войне. То есть, проигрывая на поле боя, она идет на применение конвенциального оружия. Таких случаев уже было десятки зафиксировано, еще начиная с 2022-го года. Украина может начать использовать химическое оружие при поражении ВСУ на фронте», — заявил Никулин в интервью Пятому каналу. Ранее Минобороны России сообщало о том, что в одном из украинским схронов российские бойцы нашли смесь на основе нитрата таллия. По словам Игоря Никулина, эта смесь критически опасна для человека. В результате отравления веществом, может развиться алопеция (выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению). Кроме того, смесь на основе нитрата таллия поражает желудочно-кишечный тракт, а так же периферическую и центральную нервные системы. Ранее в в постпредстве РФ сообщали, что химическое оружие для ВСУ передает США. Согласно словам дипломатов, Вашингтон остается главным поставщиком опасных веществ на Украину. Там также отметили, что, вопреки словам Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в Соединенных Штатах до сих пор сохранились мощности для создания значительных объемов ядовитых веществ.