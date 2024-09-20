Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис

Президент России Владимир Путин пошутил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«Это было шуткой, поскольку надо рассчитывать на себя и не на то, что в Белый дом придет добрый дяденька», — сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Путин ранее отметил заразительный смех Харрис на Восточном экономическом форуме, что вызвало разговоры о возможной поддержке. Однако Лавров подчеркнул, что российский лидер известен своим чувством юмора и часто использует шутки в своих выступлениях и интервью.
Лавров заявил, что РФ не рассчитывает на изменение политики США в свою пользу с приходом нового президента. Он отметил, что не строит иллюзий в отношении американского руководства.
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