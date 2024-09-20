Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис

21 сентября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Лавров подчеркнул, что Путин известен своим чувством юмора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пошутил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. «Это было шуткой, поскольку надо рассчитывать на себя и не на то, что в Белый дом придет добрый дяденька», — сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Путин ранее отметил заразительный смех Харрис на Восточном экономическом форуме, что вызвало разговоры о возможной поддержке. Однако Лавров подчеркнул, что российский лидер известен своим чувством юмора и часто использует шутки в своих выступлениях и интервью. Лавров заявил, что РФ не рассчитывает на изменение политики США в свою пользу с приходом нового президента. Он отметил, что не строит иллюзий в отношении американского руководства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пошутил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. «Это было шуткой, поскольку надо рассчитывать на себя и не на то, что в Белый дом придет добрый дяденька», — сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Путин ранее отметил заразительный смех Харрис на Восточном экономическом форуме, что вызвало разговоры о возможной поддержке. Однако Лавров подчеркнул, что российский лидер известен своим чувством юмора и часто использует шутки в своих выступлениях и интервью. Лавров заявил, что РФ не рассчитывает на изменение политики США в свою пользу с приходом нового президента. Он отметил, что не строит иллюзий в отношении американского руководства.