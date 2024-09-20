20 сентября 2024

Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров подчеркнул, что Путин известен своим чувством юмора Фото:

Президент России Владимир Путин пошутил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Это было шуткой, поскольку надо рассчитывать на себя и не на то, что в Белый дом придет добрый дяденька», — сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Путин ранее отметил заразительный смех Харрис на Восточном экономическом форуме, что вызвало разговоры о возможной поддержке. Однако Лавров подчеркнул, что российский лидер известен своим чувством юмора и часто использует шутки в своих выступлениях и интервью.

Лавров заявил, что РФ не рассчитывает на изменение политики США в свою пользу с приходом нового президента. Он отметил, что не строит иллюзий в отношении американского руководства.

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Президент России Владимир Путин пошутил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. «Это было шуткой, поскольку надо рассчитывать на себя и не на то, что в Белый дом придет добрый дяденька», — сказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Путин ранее отметил заразительный смех Харрис на Восточном экономическом форуме, что вызвало разговоры о возможной поддержке. Однако Лавров подчеркнул, что российский лидер известен своим чувством юмора и часто использует шутки в своих выступлениях и интервью. Лавров заявил, что РФ не рассчитывает на изменение политики США в свою пользу с приходом нового президента. Он отметил, что не строит иллюзий в отношении американского руководства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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