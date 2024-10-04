Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу

Гусев: повреждений нефтебазы в Воронежской области после БПЛА не зафиксировали

04 октября 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Российские средства ПВО этой ночью отразили атаку нескольких украинских беспилотников в Воронежской области. Предварительно, пострадавших нет, однако было зафиксировано возгорание пустого нефтяного резервуара. Повреждений по итогу не зафиксировано. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. «Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, повреждений нигде зафиксировано не было. Ущерба нефтебаза также не получила. Украина часто задействует беспилотники при атаках на российские территории. Они также делают акцент на поражение нефтяных украинских баз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства ПВО этой ночью отразили атаку нескольких украинских беспилотников в Воронежской области. Предварительно, пострадавших нет, однако было зафиксировано возгорание пустого нефтяного резервуара. Повреждений по итогу не зафиксировано. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. «Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, повреждений нигде зафиксировано не было. Ущерба нефтебаза также не получила. Украина часто задействует беспилотники при атаках на российские территории. Они также делают акцент на поражение нефтяных украинских баз.