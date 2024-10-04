В РФ появится механизм «ложного транзита» импортных товаров

Правительство России разрабатывает меры, которые позволят взымать налог на якобы идущие транзитном товары, которые по факту остаются в стране. Это позволит бороться с неуплатой НДС и недобросовестной конкуренцией. Мера поможет пополнить бюджет на 150 млрд рублей.
«Вопросы сокращения теневого ввоза обсуждаются. С 2025 года предполагается внедрение системы прослеживаемости товаров. Это позволит привлечь дополнительные доходы в размере 150 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025—2027 годы.
Согласно документу, в разработке находится законопроект «О внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров». Он позволит взымать НДС с товаров, зарегистрированных как транзитные, но фактически направленных на внутренний рынок России. В первом случае ставка для участников рынка составляет ноль процентов, во втором — от 10 до 20%. По мнению правительства, это нововведение позволит создать равные условия для бизнеса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.