В РФ появится механизм «ложного транзита» импортных товаров

В правительстве готовят механизм сбора НДС с транзитных товаров
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Таможенный пост «Кольцово грузовой». Екатеринбург , товар, коробки, погрузчик, разгрузка, растаможка
Власти намерены бороться с теневым ввозом товаров в Россию Фото:

Правительство России разрабатывает меры, которые позволят взымать налог на якобы идущие транзитном товары, которые по факту остаются в стране. Это позволит бороться с неуплатой НДС и недобросовестной конкуренцией. Мера поможет пополнить бюджет на 150 млрд рублей.

«Вопросы сокращения теневого ввоза обсуждаются. С 2025 года предполагается внедрение системы прослеживаемости товаров. Это позволит привлечь дополнительные доходы в размере 150 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025—2027 годы.

Согласно документу, в разработке находится законопроект «О внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров». Он позволит взымать НДС с товаров, зарегистрированных как транзитные, но фактически направленных на внутренний рынок России. В первом случае ставка для участников рынка составляет ноль процентов, во втором — от 10 до 20%. По мнению правительства, это нововведение позволит создать равные условия для бизнеса.

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Правительство России разрабатывает меры, которые позволят взымать налог на якобы идущие транзитном товары, которые по факту остаются в стране. Это позволит бороться с неуплатой НДС и недобросовестной конкуренцией. Мера поможет пополнить бюджет на 150 млрд рублей. «Вопросы сокращения теневого ввоза обсуждаются. С 2025 года предполагается внедрение системы прослеживаемости товаров. Это позволит привлечь дополнительные доходы в размере 150 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025—2027 годы. Согласно документу, в разработке находится законопроект «О внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров». Он позволит взымать НДС с товаров, зарегистрированных как транзитные, но фактически направленных на внутренний рынок России. В первом случае ставка для участников рынка составляет ноль процентов, во втором — от 10 до 20%. По мнению правительства, это нововведение позволит создать равные условия для бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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