В УрФУ прокомментировали гибель студентов, среди которых был курганец, в ДТП под Кунгуром

В УрФУ сожалеют о гибели курганского студента в ДТП под Кунгуром
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Курганец погиб в аварии в Пермском крае
Курганец погиб в аварии в Пермском крае Фото:

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге выразили сожаление в связи с гибелью студентов в страшной аварии под Кунгуром в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ. Среди погибших был Роман Соловьев из курганского села Белозерское.

«Нам очень жаль. Погибшие в ДТП под Кунгуром ребята были студентами УрФУ. Трое из них учились на энергетическом, один — на радиофаке», — передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на представителей вуза.

Ранее родной брат погибшего Романа Соловьева из Курганской области отказался говорить со СМИ. Он сказал, что не в состоянии этого делать. Управлял Mercedes-Benz, в котором погибли студенты из-за аварии, также молодой парень. Известно, что автомобиль принадлежит 43-летней предпринимательнице. Друзья погибших предполагают, что водитель иномарки просто решил подвезти парней, но все это привело к трагедии.

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В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге выразили сожаление в связи с гибелью студентов в страшной аварии под Кунгуром в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ. Среди погибших был Роман Соловьев из курганского села Белозерское. «Нам очень жаль. Погибшие в ДТП под Кунгуром ребята были студентами УрФУ. Трое из них учились на энергетическом, один — на радиофаке», — передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на представителей вуза. Ранее родной брат погибшего Романа Соловьева из Курганской области отказался говорить со СМИ. Он сказал, что не в состоянии этого делать. Управлял Mercedes-Benz, в котором погибли студенты из-за аварии, также молодой парень. Известно, что автомобиль принадлежит 43-летней предпринимательнице. Друзья погибших предполагают, что водитель иномарки просто решил подвезти парней, но все это привело к трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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