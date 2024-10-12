В УрФУ прокомментировали гибель студентов, среди которых был курганец, в ДТП под Кунгуром

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге выразили сожаление в связи с гибелью студентов в страшной аварии под Кунгуром в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ. Среди погибших был Роман Соловьев из курганского села Белозерское.
«Нам очень жаль. Погибшие в ДТП под Кунгуром ребята были студентами УрФУ. Трое из них учились на энергетическом, один — на радиофаке», — передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на представителей вуза.
Ранее родной брат погибшего Романа Соловьева из Курганской области отказался говорить со СМИ. Он сказал, что не в состоянии этого делать. Управлял Mercedes-Benz, в котором погибли студенты из-за аварии, также молодой парень. Известно, что автомобиль принадлежит 43-летней предпринимательнице. Друзья погибших предполагают, что водитель иномарки просто решил подвезти парней, но все это привело к трагедии.
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