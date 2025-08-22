Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл на мероприятия, проходящие в Серове на китайском автомобиле, а не на Aurus. Вопрос о смене автомобиля задал журналист, на что Мантуров ответил, что не он встречающая сторона.
«Извините, не я – встречающая сторона», — заявил Мантуров. Его слова приводит журналист Александр Юнашев.
Автомобили марки Aurus предназначены для выполнения задач, связанных с обеспечением высокого уровня безопасности, комфорта и статуса при осуществлении государственных и представительских мероприятий. Данные транспортные средства широко применяются для перевозки высших должностных лиц страны, а также сопровождающих их лиц, находящихся под государственной охраной.
