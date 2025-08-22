Первый вице-премьер Мантуров удивил Саров визитом на китайском автомобиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Мантуров прибыл на мероприятие на китайском автомобиле, а не на Aurus, сообщил Юнашев
Денис Мантуров прибыл на мероприятие на китайском автомобиле, а не на Aurus, сообщил Юнашев Фото:

Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл на мероприятия, проходящие в Серове на китайском автомобиле, а не на Aurus. Вопрос о смене автомобиля задал журналист, на что Мантуров ответил, что не он встречающая сторона.

«Извините, не я – встречающая сторона», — заявил Мантуров. Его слова приводит журналист Александр Юнашев.

Автомобили марки Aurus предназначены для выполнения задач, связанных с обеспечением высокого уровня безопасности, комфорта и статуса при осуществлении государственных и представительских мероприятий. Данные транспортные средства широко применяются для перевозки высших должностных лиц страны, а также сопровождающих их лиц, находящихся под государственной охраной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл на мероприятия, проходящие в Серове на китайском автомобиле, а не на Aurus. Вопрос о смене автомобиля задал журналист, на что Мантуров ответил, что не он встречающая сторона. «Извините, не я – встречающая сторона», — заявил Мантуров. Его слова приводит журналист Александр Юнашев. Автомобили марки Aurus предназначены для выполнения задач, связанных с обеспечением высокого уровня безопасности, комфорта и статуса при осуществлении государственных и представительских мероприятий. Данные транспортные средства широко применяются для перевозки высших должностных лиц страны, а также сопровождающих их лиц, находящихся под государственной охраной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...