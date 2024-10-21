Появилось видео из аэропорта Турции, где россиянка бросила ребенка в туалете

Появилось видео из аэропорта Турции, где 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина оставила своего ребенка в туалете и попыталась вылететь в Россию. Кадры опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».
На видео заметно, что сначала Бурнаскина с мамой заходит в терминал, затем подходит к стойке регистрации. Позже на кадрах видно, что они находятся в полицейском участке аэропорта и разговаривают с сотрудниками правопорядка.
14 октября стало известно, что Екатерина Бурнаскина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Екатерина собиралась улететь в Россию, но была задержана. Состояние ребенка удовлетворительное.
Екатерина объяснила, что не знала о своей беременности из-за лишнего веса. Она и ее мать Елена находятся в шоковом состоянии, но хотят вернуться в Россию вместе с ребенком. Девушку арестовали по делу о покушении на убийство, а ребенку оформили российское гражданство. Сейчас мать и дочь находятся в Турции.
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