Появилось видео из аэропорта Турции, где россиянка бросила ребенка в туалете

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Россиянка родила в туалете турецкого аэропорта
Россиянка родила в туалете турецкого аэропорта Фото:

Появилось видео из аэропорта Турции, где 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина оставила своего ребенка в туалете и попыталась вылететь в Россию. Кадры опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».

На видео заметно, что сначала Бурнаскина с мамой заходит в терминал, затем подходит к стойке регистрации. Позже на кадрах видно, что они находятся в полицейском участке аэропорта и разговаривают с сотрудниками правопорядка.

14 октября стало известно, что Екатерина Бурнаскина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Екатерина собиралась улететь в Россию, но была задержана. Состояние ребенка удовлетворительное.

Екатерина объяснила, что не знала о своей беременности из-за лишнего веса. Она и ее мать Елена находятся в шоковом состоянии, но хотят вернуться в Россию вместе с ребенком. Девушку арестовали по делу о покушении на убийство, а ребенку оформили российское гражданство. Сейчас мать и дочь находятся в Турции.

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Появилось видео из аэропорта Турции, где 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина оставила своего ребенка в туалете и попыталась вылететь в Россию. Кадры опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости». На видео заметно, что сначала Бурнаскина с мамой заходит в терминал, затем подходит к стойке регистрации. Позже на кадрах видно, что они находятся в полицейском участке аэропорта и разговаривают с сотрудниками правопорядка. 14 октября стало известно, что Екатерина Бурнаскина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Екатерина собиралась улететь в Россию, но была задержана. Состояние ребенка удовлетворительное. Екатерина объяснила, что не знала о своей беременности из-за лишнего веса. Она и ее мать Елена находятся в шоковом состоянии, но хотят вернуться в Россию вместе с ребенком. Девушку арестовали по делу о покушении на убийство, а ребенку оформили российское гражданство. Сейчас мать и дочь находятся в Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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