21 октября 2024

ЦАХАЛ: в бункере «Хезболлы» под больницей в Бейруте лежат полмиллиарда долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль сообщил о бункере «Хезболлы» с 0,5 млрд долларов золотом и наличными Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о наличии под Бейрутской больницей «Ас-Сахель» скрытого бункера, который используется движением «Хезболлах». В этом бункере хранится значительное количество денежных средств и золота, оцениваемых в полмиллиарда долларов, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Бункер расположен прямо под больницей „Ас-Сахель“ в сердце Бейрута — Дахии. По обе стороны от здания можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер… По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте», — рассказал представитель ЦАХАЛ Хагари, пишет ТАСС.

По его словам, израильские военные продолжают внимательно наблюдать за ситуацией вокруг бункера, контролируя его активность и возможные изменения. Эта информация подчеркивает напряженность в регионе и сложность конфликта, включая использование гражданских объектов для военных целей.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о наличии под Бейрутской больницей «Ас-Сахель» скрытого бункера, который используется движением «Хезболлах». В этом бункере хранится значительное количество денежных средств и золота, оцениваемых в полмиллиарда долларов, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Бункер расположен прямо под больницей „Ас-Сахель“ в сердце Бейрута — Дахии. По обе стороны от здания можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер… По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте», — рассказал представитель ЦАХАЛ Хагари, пишет ТАСС. По его словам, израильские военные продолжают внимательно наблюдать за ситуацией вокруг бункера, контролируя его активность и возможные изменения. Эта информация подчеркивает напряженность в регионе и сложность конфликта, включая использование гражданских объектов для военных целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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