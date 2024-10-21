ЦАХАЛ: в бункере «Хезболлы» под больницей в Бейруте лежат полмиллиарда долларов

22 октября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Израиль сообщил о бункере «Хезболлы» с 0,5 млрд долларов золотом и наличными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о наличии под Бейрутской больницей «Ас-Сахель» скрытого бункера, который используется движением «Хезболлах». В этом бункере хранится значительное количество денежных средств и золота, оцениваемых в полмиллиарда долларов, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Бункер расположен прямо под больницей „Ас-Сахель“ в сердце Бейрута — Дахии. По обе стороны от здания можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер… По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте», — рассказал представитель ЦАХАЛ Хагари, пишет ТАСС. По его словам, израильские военные продолжают внимательно наблюдать за ситуацией вокруг бункера, контролируя его активность и возможные изменения. Эта информация подчеркивает напряженность в регионе и сложность конфликта, включая использование гражданских объектов для военных целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о наличии под Бейрутской больницей «Ас-Сахель» скрытого бункера, который используется движением «Хезболлах». В этом бункере хранится значительное количество денежных средств и золота, оцениваемых в полмиллиарда долларов, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Бункер расположен прямо под больницей „Ас-Сахель“ в сердце Бейрута — Дахии. По обе стороны от здания можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер… По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте», — рассказал представитель ЦАХАЛ Хагари, пишет ТАСС. По его словам, израильские военные продолжают внимательно наблюдать за ситуацией вокруг бункера, контролируя его активность и возможные изменения. Эта информация подчеркивает напряженность в регионе и сложность конфликта, включая использование гражданских объектов для военных целей.