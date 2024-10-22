Американский предприниматель Илон Маск объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов, экс-президент США Дональд Трамп устроился на работу в Макдональдс, а бывшая девушка основателя Telegram Павла Дурова продолжает сливать в сеть его личные фото. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира.
В выпуске рассказали о троллинге Трампа над кандидатом Камалой Харрис, новых подробностях вокруг скандала между Павлом Дуровым и его бывшей девушкой, а также о привлечении Илоном Маском внимания к поправкам к конституции через розыгрыш 1 миллиона долларов ежедневно до самого дня выборов.
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