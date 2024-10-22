Илон Маск разыгрывает 1 миллион долларов и новые фото Дурова: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

Команда URA.RU публикует новый выпуск новостного дайджеста «По фактам»

22 октября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Главные новости России и мира — в новом дайджесте URA.RU URA.RU Американский предприниматель Илон Маск объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов, экс-президент США Дональд Трамп устроился на работу в Макдональдс, а бывшая девушка основателя Telegram Павла Дурова продолжает сливать в сеть его личные фото. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира. В выпуске рассказали о троллинге Трампа над кандидатом Камалой Харрис, новых подробностях вокруг скандала между Павлом Дуровым и его бывшей девушкой, а также о привлечении Илоном Маском внимания к поправкам к конституции через розыгрыш 1 миллиона долларов ежедневно до самого дня выборов. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео . Так вы будете в курсе всех актуальных новостей! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов, экс-президент США Дональд Трамп устроился на работу в Макдональдс, а бывшая девушка основателя Telegram Павла Дурова продолжает сливать в сеть его личные фото. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира. В выпуске рассказали о троллинге Трампа над кандидатом Камалой Харрис, новых подробностях вокруг скандала между Павлом Дуровым и его бывшей девушкой, а также о привлечении Илоном Маском внимания к поправкам к конституции через розыгрыш 1 миллиона долларов ежедневно до самого дня выборов. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей!