Илон Маск разыгрывает 1 миллион долларов и новые фото Дурова: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

Команда URA.RU публикует новый выпуск новостного дайджеста «По фактам»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главные новости России и мира — в новом дайджесте URA.RU
Главные новости России и мира — в новом дайджесте URA.RU

Американский предприниматель Илон Маск объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов, экс-президент США Дональд Трамп устроился на работу в Макдональдс, а бывшая девушка основателя Telegram Павла Дурова продолжает сливать в сеть его личные фото. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира.

В выпуске рассказали о троллинге Трампа над кандидатом Камалой Харрис, новых подробностях вокруг скандала между Павлом Дуровым и его бывшей девушкой, а также о привлечении Илоном Маском внимания к поправкам к конституции через розыгрыш 1 миллиона долларов ежедневно до самого дня выборов.

Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей!

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Американский предприниматель Илон Маск объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов, экс-президент США Дональд Трамп устроился на работу в Макдональдс, а бывшая девушка основателя Telegram Павла Дурова продолжает сливать в сеть его личные фото. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира. В выпуске рассказали о троллинге Трампа над кандидатом Камалой Харрис, новых подробностях вокруг скандала между Павлом Дуровым и его бывшей девушкой, а также о привлечении Илоном Маском внимания к поправкам к конституции через розыгрыш 1 миллиона долларов ежедневно до самого дня выборов. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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