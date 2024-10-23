Подполье: жители Николаева строят фальшивые надгробия

На кладбищах в городе Николаеве (Украина) выкупили все места под могилы, поэтому жители ставят фальшивые надгробия лишь бы бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хоронились на оплаченных землях. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Николаеве открыли крематорий. Основные „клиенты“ крематория сразу стали военные, погибшие на херсонском направлении, а также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что в городе начали исчезать владельцы квартир. По словам участников сопротивления, работающих в правоохранительных органах, освободившиеся жилые помещения используются для размещения военных, включая иностранные подразделения.
Ранее ВС РФ ударили по бронетанковому заводу в Николаеве. Поражены боевая техника и промышленные здания предприятия. В результате удара производство и ремонт техники на заводе остановили, передает RT.
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