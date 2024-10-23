Глава Пентагона сделал заявление об ударах ATACMS по базам ВКС РФ

Ллойд Остин заявил, что базы ВКС России были перемещены из зоны досягаемости ракет США
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина не сможет достигнуть ракетами большой дальности по типу ATACMS, произведенными в США, баз воздушно-космического флота (ВКС) России. Это связано с тем, что базы ВКС были перемещены из зоны досягаемости ракет, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — заявил Остин. Его слова передает
Ранее газета The Times сообщила, что США и Великобритания могут тайно разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут применяться для ударов по России.
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