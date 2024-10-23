Глава Пентагона сделал заявление об ударах ATACMS по базам ВКС РФ

Глава Пентагона заявил, что Украина не достигнет ударами ATACMS баз ВКС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ллойд Остин. stock, stock, Остин Ллойд
Ллойд Остин заявил, что базы ВКС России были перемещены из зоны досягаемости ракет США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет достигнуть ракетами большой дальности по типу ATACMS, произведенными в США, баз воздушно-космического флота (ВКС) России. Это связано с тем, что базы ВКС были перемещены из зоны досягаемости ракет, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Новость по теме
Ракеты и беспилотники: каким оружием ВСУ могут ударить по регионам РФ

«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — заявил Остин. Его слова передает Fox News.

Ранее газета The Times сообщила, что США и Великобритания могут тайно разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут применяться для ударов по России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не сможет достигнуть ракетами большой дальности по типу ATACMS, произведенными в США, баз воздушно-космического флота (ВКС) России. Это связано с тем, что базы ВКС были перемещены из зоны досягаемости ракет, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — заявил Остин. Его слова передает Fox News. Ранее газета The Times сообщила, что США и Великобритания могут тайно разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут применяться для ударов по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...