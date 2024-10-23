В мире Глава Пентагона сделал заявление об ударах ATACMS по базам ВКС РФ Глава Пентагона заявил, что Украина не достигнет ударами ATACMS баз ВКС РФ 23 октября 2024 в 11:12 Размер текста - 17 + Ллойд Остин заявил, что базы ВКС России были перемещены из зоны досягаемости ракет США Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет достигнуть ракетами большой дальности по типу ATACMS, произведенными в США, баз воздушно-космического флота (ВКС) России. Это связано с тем, что базы ВКС были перемещены из зоны досягаемости ракет, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Новость по теме Ракеты и беспилотники: каким оружием ВСУ могут ударить по регионам РФ «Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — заявил Остин. Его слова передает Fox News. Ранее газета The Times сообщила, что США и Великобритания могут тайно разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут применяться для ударов по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина не сможет достигнуть ракетами большой дальности по типу ATACMS, произведенными в США, баз воздушно-космического флота (ВКС) России. Это связано с тем, что базы ВКС были перемещены из зоны досягаемости ракет, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — заявил Остин. Его слова передает Fox News. Ранее газета The Times сообщила, что США и Великобритания могут тайно разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут применяться для ударов по России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям