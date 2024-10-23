Якушев и Фальков проконтролируют ремонт студенческих общежитий

Партия «Единая Россия» в сотрудничестве с Минобрнауки РФ организует контроль за программой капитального ремонта общежитий вузов. Это решение направлено на выполнение поручения Президента России о капремонте 800 общежитий к 2030 году. Важным шагом в этом процессе стало совещание, посвященное организации работ по программе в 2024-2025 годах.
«Партия с Минобрнауки, „Молодой Гвардией“, студентами на протяжении нескольких лет проводят мониторинги капитального ремонта общежитий. Мы предлагаем организовать работу по аналогии с федеральным штабом по капремонту школ. Он был создан в 2021 году для реализации совместной с Минпросвещения программы в соответствии с поручением президента. Это эффективный способ взаимодействия со всеми участниками процесса, которая позволяет выявить лучшие практики, не допускать нарушений сроков проведения работ, учитывать пожелания к обновлению пространства», — заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Его слова приведены на официальном сайте партии.
Руководство штаба возьмут на себя врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр науки Валерий Фальков. По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке Александра Мажуги, в начале работы по капремонтам было установлено, что лишь 54% студентов были осведомлены о данной инициативе «Единой России». Однако за прошедший год уровень осведомленности значительно возрос и составил 87%. Также в прошлом году 92% опрошенных студентов выразили общую удовлетворенность проведенными работами.
В рамках программы капремонта общежитий, как уточнил Мажуга, в 2023 году в бюджет была внесена поправка о выделении трех миллиардов рублей на данные цели. Это направление входит в народную программу партии. В 2024 году планируется ремонт 141 общежития, что является частью систематической работы по улучшению условий проживания студентов и развитию образовательной инфраструктуры страны. В следующем году «Молодая Гвардия Единой России» откроет студенческие штабы во всех общежитиях, участвующих в программе по капремонту.
Президент России Владимир Путин поручил с 2025 по 2030 годы провести в российских вузах программу капитального ремонта и оснащения не менее 800 общежитий. На эти цели за шесть лет будет направлено почти 125 миллиардов рублей.
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