Вслед за ростом цен на еду россиян ждет подорожание связи

TelecomDaily: россиян ждет подорожание связи на 10-15%

24 октября 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Стоимость связи увеличится на 10-15% Фото: Илья Московец © URA.RU В 2025 году в России 95% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, платного ТВ, домашнего интернета и телефонии планируют поднять тарифы. Об этом сообщили менеджеры операторов, которые приняли участие в ежегодном опросе TelecomDaily. «Почти половина компаний планирует увеличить тарифы на 10-15%. Еще 22% говорят, что рост цен будет на 20% и более, а 24% организаций планируют рост на 3-10%», — указано в исследовании, с результатами которого ознакомились «Известия». В компании отметили, что впервые повышение тарифов анонсируют практически все участники рынка. Некоторые операторы уже начали повышать цены. Например, в МТС предупреждают пользователей о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится на 29 рублей. Основным фактором, влияющим на телеком-бизнес в 2024 году, операторы назвали увеличение стоимости оборудования и его нехватку. На втором месте — дефицит кадров, а на третьем — государственное регулирование. Сообщалось, что за период с 15 по 21 октября произошли скачок инфляции и рост цен на продукты. Темпы роста цен в категории продовольственных товаров достигли 0,3%. Наибольшее подорожание затронуло овощи и фрукты: на картофель — 2%, лук — 2,2%, томаты — 1%. Сливочное масло подорожало на 1,6%, в то время как стоимость куриного мяса уменьшилась на 0,3%. В октября в России взлетели цены на ряд продуктов. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выдал поручения ведомствам для стабилизации стоимости сливочного масла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году в России 95% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, платного ТВ, домашнего интернета и телефонии планируют поднять тарифы. Об этом сообщили менеджеры операторов, которые приняли участие в ежегодном опросе TelecomDaily. «Почти половина компаний планирует увеличить тарифы на 10-15%. Еще 22% говорят, что рост цен будет на 20% и более, а 24% организаций планируют рост на 3-10%», — указано в исследовании, с результатами которого ознакомились «Известия». В компании отметили, что впервые повышение тарифов анонсируют практически все участники рынка. Некоторые операторы уже начали повышать цены. Например, в МТС предупреждают пользователей о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится на 29 рублей. Основным фактором, влияющим на телеком-бизнес в 2024 году, операторы назвали увеличение стоимости оборудования и его нехватку. На втором месте — дефицит кадров, а на третьем — государственное регулирование. Сообщалось, что за период с 15 по 21 октября произошли скачок инфляции и рост цен на продукты. Темпы роста цен в категории продовольственных товаров достигли 0,3%. Наибольшее подорожание затронуло овощи и фрукты: на картофель — 2%, лук — 2,2%, томаты — 1%. Сливочное масло подорожало на 1,6%, в то время как стоимость куриного мяса уменьшилась на 0,3%. В октября в России взлетели цены на ряд продуктов. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выдал поручения ведомствам для стабилизации стоимости сливочного масла.