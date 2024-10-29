США достигли критического момента в поддержке Украины

The Economist: США не могут помогать Киеву военными средствами без рисков
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США испытывают нехватку мощностей для производства необходимого объема вооружений, пишет The Economist
США испытывают нехватку мощностей для производства необходимого объема вооружений, пишет The Economist Фото:
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США достигли критической точки в поддержке Украины. Журнал The Economist пишет, что без принятия серьезных рисков Вашингтон не сможет продолжать оказывать Киеву военную помощь.

«Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах», — говорится в материале. Там добавили, что причиной такого положения являются исчерпанные запасы некоторых видов ракет ПВО, особенно на фоне поддержки Израиля и Украины одновременно.

Все это затрудняет реагирование Пентагона на конфликты в различных регионах. Источник журнала также подчеркнул, что возможности Вашингтона в предоставлении помощи и производстве вооружений ограничены.

Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) прогнозирует, что после ноябрьских президентских выборов в США может сократиться военная помощь Украине, что связано с усложнением политической ситуации в США и Европе. В то же время, российский военный потенциал будет продолжать увеличиваться. Несмотря на это, США 21 октября выделили Украине 400 миллионов долларов на военную помощь, включая боеприпасы и технику, передает «Национальная служба новостей».

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США достигли критической точки в поддержке Украины. Журнал The Economist пишет, что без принятия серьезных рисков Вашингтон не сможет продолжать оказывать Киеву военную помощь. «Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах», — говорится в материале. Там добавили, что причиной такого положения являются исчерпанные запасы некоторых видов ракет ПВО, особенно на фоне поддержки Израиля и Украины одновременно. Все это затрудняет реагирование Пентагона на конфликты в различных регионах. Источник журнала также подчеркнул, что возможности Вашингтона в предоставлении помощи и производстве вооружений ограничены. Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) прогнозирует, что после ноябрьских президентских выборов в США может сократиться военная помощь Украине, что связано с усложнением политической ситуации в США и Европе. В то же время, российский военный потенциал будет продолжать увеличиваться. Несмотря на это, США 21 октября выделили Украине 400 миллионов долларов на военную помощь, включая боеприпасы и технику, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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