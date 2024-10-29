США достигли критического момента в поддержке Украины

США достигли критической точки в поддержке Украины. Журнал The Economist пишет, что без принятия серьезных рисков Вашингтон не сможет продолжать оказывать Киеву военную помощь.
«Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах», — говорится в материале. Там добавили, что причиной такого положения являются исчерпанные запасы некоторых видов ракет ПВО, особенно на фоне поддержки Израиля и Украины одновременно.
Все это затрудняет реагирование Пентагона на конфликты в различных регионах. Источник журнала также подчеркнул, что возможности Вашингтона в предоставлении помощи и производстве вооружений ограничены.
Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) прогнозирует, что после ноябрьских президентских выборов в США может сократиться военная помощь Украине, что связано с усложнением политической ситуации в США и Европе. В то же время, российский военный потенциал будет продолжать увеличиваться. Несмотря на это, США 21 октября выделили Украине 400 миллионов долларов на военную помощь, включая боеприпасы и технику, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.