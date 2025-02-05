Во дворце и с байкерами: топ-5 мест для празднования Масленицы в Москве

24 февраля в России стартует масштабное празднование Масленицы. Гуляния с народными забавами, катаниями на санях и поеданием блинов продолжатся до 2 февраля. Рассказываем, где активно и интересно отпраздновать Масленицу в Москве.
Городская ферма ВДНХ
Где: Проспект Мира, 119, стр. 45.
Когда: 1 и 2 марта.
Сколько стоит: 1550 рублей за взрослый билет и 1000 рублей за детский.
1 и 2 марта на Городской ферме будут активно печь блины. Организаторы масленичных гуляний намерены создать самую высокую за все время существования фермы стопку.
На ферме сожгут чучело, проведут дегустации натуральных продуктов от фермеров, мастер-классы по созданию текстильных кукол, брошей и других интересных вещиц. Ожидается театрализованное представление, огненное шоу и показательные кормления животных.
Масленица в Музее музыки имени Глинки
Где: Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская пл., д. 46/54),
Музей С.С. Прокофьева (ул. Большая Дмитровка, д. 5/6 стр. 3), Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов переулок, д. 7, пом. 1/6),
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, д. 17, кв. 110, 4 этаж).
Когда: 1 и 2 марта.
Сколько стоит: от 600 до 800 рублей.
Празднование Масленицы с культурной тематикой пройдет в филиалах Музея музыки. Так, 1 марта в музее Прокофьева для детей проведут театрализованное масленичное представление со сжиганием чучела.
2 марта в музее Чайковского организуют интерактивную программу «Масленица. Петрушкины забавы». Там ребятам расскажут, какие музыкальные произведения посвящены Масленице и чем принято угощать в этот праздник. Будут масленичные события и в других филиалах. В некоторых окончательная программа еще не готова.
«Масленица у каскадеров» в парке киноприключений «Мистер Панин»
Где: 2-й Сетуньский проезд, дом 3.
Когда: 22 и 23 февраля.
Сколько стоит: от 1000 до 16000 рублей, дети до четырех лет бесплатно.
На «Масленице у каскадеров» покажут трюковой спектакль «Блин Джедая». В парке киноприключений обещают, что это будет настоящий масленичный экстрим. Гости увидят сложнейшие трюки на разных видах автомобильной техники с дрифтом и шоу пулеметчиков. Это будут не просто стрелялки: герои постановки будут бороться со злым ученым, который намерен погубить Землю.
Посетители парка смогут покататься на печи Емели, мотоциклах, устроят бои подушками, залезут на масленичный столб, сделают миниатюрные чучела Масленицы и сожгут огромное, покатаются с ледяных горок и отведают блинов с разными добавками.
Масленица в Байк-Центре
Где: Нижние Мневники, строение 110.
Когда: 28 февраля, 1 и 2 марта.
Сколько стоит: 2000 рублей за человека.
В честь Масленицы в брутальном Байк-Центре «Ночные волки» устроят семейный праздник. В программе народные гуляния с героями русских сказок, спецэффектами и движущимися декорациями, сжигание чучела, живая музыка и угощение блинами. Организаторы обещают, что когда гости пройдут ряд испытаний, в город русской сказки приедет весна.
Кусковская Масленица
Где: Музей-усадьба «Кусково», улица Юности, дом 2.
Когда: с 14 февраля по 16 марта за исключением некоторых дат.
Сколько стоит: возможны только групповые посещения, от 10500 рублей за группу детей до 15 человек, два сопровождающих бесплатно.
Участники программы посетят старинный дворец в Кусково и узнают, как здесь отмечали праздники во времена Российской империи. Затем гости переместятся на улицу и поучаствуют в масленичных забавах, среди которых перетягивание каната, игра на музыкальных инструментах, хороводы, эстафеты и так далее. Все развлечения будут проходить под живое пение и познавательные рассказы о масленице.
За дополнительную плату в 750 рублей с человека можно попасть на мастер-класс по росписи фарфоровой тарелки, изготовлению миниатюрной масленичной куколки, фигурки весенней птицы или кормушки для птиц. На изготовление изделия уйдет всего 45 минут.
Многие парки и музеи Москвы еще не объявили масленичную программу. Также пока нет никакой информации о датах и наполнении традиционного фестиваля «Московская масленица». Ближе к Масленичной неделе список доступных развлечений должен значительно пополниться.
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