Политолог Мендкович: страны ОДКБ под угрозой попыток госпереворотов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США готовят госперевороты на постсоветском пространстве: президент Киргизии Садыр Жапаров - под угрозой
США готовят госперевороты на постсоветском пространстве: президент Киргизии Садыр Жапаров - под угрозой Фото:

В некоторых странах ОДКБ сохраняется угроза госпереворотов. В частности, это касается Казахстана и Киргизии, сказал в интервью URA.RU глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

«Попытки госпереворотов являются следствием ведения многовекторной политики рядом стран. В Казахстане после подавления мятежа в январе 2022 года в стране не были запрещены американские структуры, которые стояли за его организацией, и не были выдворены из страны агенты-дипломаты, которые работали с экстремистами. Все это для того, чтобы не ссориться с США. То же самое было в Киргизии и в Узбекистане, где после попыток переворотов организаторы не понесли фактически никакого наказания. Показное благодушие может дорого стоить властям», — убежден эксперт.

Накануне МВД Киргизии заявило о задержании группы лиц, которые готовили протесты в стране в день муниципальных выборов. Ранее в республике была раскрыта группа, планировавшая госпереворот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В некоторых странах ОДКБ сохраняется угроза госпереворотов. В частности, это касается Казахстана и Киргизии, сказал в интервью URA.RU глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович. «Попытки госпереворотов являются следствием ведения многовекторной политики рядом стран. В Казахстане после подавления мятежа в январе 2022 года в стране не были запрещены американские структуры, которые стояли за его организацией, и не были выдворены из страны агенты-дипломаты, которые работали с экстремистами. Все это для того, чтобы не ссориться с США. То же самое было в Киргизии и в Узбекистане, где после попыток переворотов организаторы не понесли фактически никакого наказания. Показное благодушие может дорого стоить властям», — убежден эксперт. Накануне МВД Киргизии заявило о задержании группы лиц, которые готовили протесты в стране в день муниципальных выборов. Ранее в республике была раскрыта группа, планировавшая госпереворот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...