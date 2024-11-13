Политолог Мендкович: страны ОДКБ под угрозой попыток госпереворотов

В некоторых странах ОДКБ сохраняется угроза госпереворотов. В частности, это касается Казахстана и Киргизии, сказал в интервью URA.RU глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.
«Попытки госпереворотов являются следствием ведения многовекторной политики рядом стран. В Казахстане после подавления мятежа в январе 2022 года в стране не были запрещены американские структуры, которые стояли за его организацией, и не были выдворены из страны агенты-дипломаты, которые работали с экстремистами. Все это для того, чтобы не ссориться с США. То же самое было в Киргизии и в Узбекистане, где после попыток переворотов организаторы не понесли фактически никакого наказания. Показное благодушие может дорого стоить властям», — убежден эксперт.
Накануне МВД Киргизии заявило о задержании группы лиц, которые готовили протесты в стране в день муниципальных выборов. Ранее в республике была раскрыта группа, планировавшая госпереворот.
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