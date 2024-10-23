Мать погибшей в Ташкенте журналистки рассказала о трагедии

Погибшая в Ташкенте журналистка погибла в Ташкенте из-за отравления газом

23 октября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Инесса Паперная могла погибнуть из-за отравления газом, заявила ее мать Фото: Facebook Инесса Паперная / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Журналистка Инесса Паперная и ее спутник, по предварительной информации, погибли в гостинице «Караман палас» в Ташкенте из-за отравления газом. Об этом сообщила мать журналистки Любовь Паперная. Новость по теме Журналистка Инесса Паперная таинственным образом погибла в отеле Узбекистана: версии «Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом», — заявила Паперная, отметив, что общалась в последний раз с дочерью вечером 19 октября — накануне трагедии. Ее слова передает ТАСС. Любовь Паперная добавила, что журналистка поехала в Узбекистан в отпуск. Она была в стране впервые. Тела погибших россиян уже отправили из Ташкента в РФ. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются причины их смерти и проводится судебно-медицинская экспертиза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистка Инесса Паперная и ее спутник, по предварительной информации, погибли в гостинице «Караман палас» в Ташкенте из-за отравления газом. Об этом сообщила мать журналистки Любовь Паперная. «Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом», — заявила Паперная, отметив, что общалась в последний раз с дочерью вечером 19 октября — накануне трагедии. Ее слова передает ТАСС. Любовь Паперная добавила, что журналистка поехала в Узбекистан в отпуск. Она была в стране впервые. Тела погибших россиян уже отправили из Ташкента в РФ. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются причины их смерти и проводится судебно-медицинская экспертиза.