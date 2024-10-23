Мать погибшей в Ташкенте журналистки рассказала о трагедии

Журналистка Инесса Паперная и ее спутник, по предварительной информации, погибли в гостинице «Караман палас» в Ташкенте из-за отравления газом. Об этом сообщила мать журналистки Любовь Паперная.
«Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом», — заявила Паперная, отметив, что общалась в последний раз с дочерью вечером 19 октября — накануне трагедии. Ее слова передает ТАСС.
Любовь Паперная добавила, что журналистка поехала в Узбекистан в отпуск. Она была в стране впервые.
Тела погибших россиян уже отправили из Ташкента в РФ. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются причины их смерти и проводится судебно-медицинская экспертиза.
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